"Sosyal politikalarda uygulamada sorunlar yaşıyoruz"

İSTANBUL, (DHA)- SOSYAL hakların daha görünür olması ve ön plana çıkması için çalışmalar yapan Avrupa Sosyal Şartı Akademik Ağı üyeleri, Galatasaray Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıya katılan Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, \"Türkiye sosyal haklar konusunda çok geride değil uygulamada eksikler var\" dedi.

Sosyal hak kavramının içinde tüm dezavantajlı bireylerin haklarını koruyan önlemler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ataman, \"İşsizlerin, yoksulların, engellilerin özellikle de ailenin korunması gibi sosyal güvenliği kapsayan her konu bunun içinde yer alıyor\" dedi. Türkiye\'nin bu şartı imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ataman, \"Türkiye sosyal politikalar, sosyal haklar ve düzenlemeler bakımından Avrupa\'dan çok geri değil. Ancak uygulamada bazı eksikler ve sorunlar var. Çünkü bu uygulamalar yasal çerçevenin dışına çıkan sivil toplum örgütleri, özel sektör gibi alanlar tarafından da yürütülebiliyor. Bu nedenle uygulama noktasında farklılıklar olabiliyor\" diye konuştu.

\"MÜLTECİLERE VERİLEN SOSYAL HAKLAR KONUSUNDA BİRÇOK ÜLKEDEN ÖNDEYİZ\"

Avrupa Sosyal Şartı\'nın maddelerinden yola çıkarak çeşitli atölye çalışmaları, seminerler, sempozyumlar ve yayınlar yaptıklarını belirten Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Enginise şöyle konuştu:

\"Mesela bu konuların içinde son yıllarda sıkça gündemde yer alan göçmenler de yer alıyor. Uluslararası sözleşmeler ona taraf olan ülkelerin konsensüsü ile neyi ne kadar kabul ettikleri ile belirleniyor. Avrupa Sosyal Şartı hazırlanırken taraf ülkeler göçmen kavramını o ülkeye yasal olarak, vizesi ile gelmiş, oturma izni olan kişiler olarak tanımlamayı tercih etmiş. Savaştan kaçan insanların sığındığı bir durumda onlara sosyal haklar vermeyi istememişler. Şimdi özellikle Suriyeli mülteciler, bunun yanında Afrika\'dan Avrupa\'ya geçen mülteciler karşısında konuyu temel insan hakları çerçevesinde ele aldığımızda sosyal şartın ve göçmen kavramını düzenleyen veya ele alan diğer uluslararası metinlerin yeniden düzenlenmesi veya o hükümlerin tekrar elden geçmesi gerektiğini görüyoruz.

Türkiye mültecilerin sosyal hakları konusunda diğer ülkelerden daha ileri düzeyde. Çalışma hakkı, eğitim hakkı ve bunun gibi pek çok konuda daha ileri seviyedeyiz. Sosyal hakların belli alanlarında biz gerçekten ahlaki üstünlüğe ve fiili iyi uygulamalara sahibiz.\"

ÇALIŞTAYA 10 ÜLKEDEN HUKUK, EKONOMİ, SOSYAL POLİTİKA UZMANLARI KATILIYOR

Sosyal hakların anayasası niteliğindeki Avrupa Sosyal Şartı, sosyal haklar bakımından ileri düzenlemeler getirmeyi hedefleyen uluslararası bir sözleşme. Türkiye de bu şartı ilk imzalayan devletler arasında yer alıyor. Avrupa Sosyal Şartı’nın denetim organı olan Ekonomik ve Sosyal Komite’nin ve Avrupa Komisyonu’nun desteği ile kurulan \'Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Haklar Akademik Ağı\' ise Avrupa Komisyonu ile Avrupa Birliği’nin yetkili organları tarafından düzenlenen uluslararası resmi toplantılara akademik katkı sağlıyor. Akademik Ağ ayrıca, sosyal haklar alanında uluslararası akademik işbirliğini geliştirmek ve bilgi birikimini zenginleştirmek amacıyla her yıl farklı ülkelerde seminer, sempozyum ve çalıştaylar düzenliyor. Bu kapsamda 2018 Çalıştayı Akademik Ağ Toplantısı Türkiye Kurulu’nun sorumluluğunda İstanbul\'da gerçekleşiyor. Galatasaray Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesinin ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen çalıştaya, Türkiye, Belçika, Fransa, İrlanda, İtalya, İspanya, Yunanistan, Romanya, İtalya ve Portekiz olmak üzere 10 ülkedenhukuk, ekonomi ve sosyal politika uzmanları katılıyor. Konularında uzman isimler sosyal haklar ve ekonomi, insan hakları, ailenin sosyal ve ekonomik olarak korunması hakkı, çalışan göçmenlerin hakları, yaşlıların sosyal güvenlik hakları gibi konularda sunumlar gerçekleştiriyor.