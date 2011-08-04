-"SORUŞTURMAYLA İLGİMİZ YOK" İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Galatasaray Kulübü, kulübe ilişkin herhangi bir iddia ve bu iddialara ilişkin bir arama kararı bulunmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bu süreçte hiçbir eski ve yeni sporcunun adının geçmediği belirtilerek, şöyle denildi: ''Galatasaray Spor Kulübüne ilişkin herhangi bir iddia ve bu iddialara ilişkin bir arama kararı bulunmamaktadır. Bu süreçte Rigobert Song dahil, hiçbir eski ve yeni sporcumuzun adı gecmemektedir. Hiçbir kulüp çalışanı veya yöneticisi de şüpheli sıfatı ile yer almamaktadır. Bir takım medya organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamakadır. Galatasaray Spor Kulubü, bugün olduğu gibi her zaman adli makamlara ve emniyet güçlerine her türlü desteği vermeye hazırdır.''