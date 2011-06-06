-"SORUŞTURMA TAMAMLANMADAN BAŞVURU MÜMKÜN DEĞİL" ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mavi Marmara olayı hakkında bakanlık tarafından yargılama talebinde bulunulabilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın tamamlanması gerektiğini belirtilerek, ''Soruşturma tamamlanmadan bakanlığımızın yargılama talebinde bulunması hukuken mümkün değildir. Bu nedenle şimdiye kadar bakanlığımıza yargılama izniyle ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Soruşturma sonucuna göre, başvuru üzerine, bakanlığımızca gerekli işlemler yapılacaktır'' denildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın-yayın organlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ''Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan baskınla ilgili olarak Adalet Bakanlığının soruşturma izni verip vermediğine ilişkin bir soru yönelttiği'' bilgisinin yer aldığına dikkat çekilerek, bu nedenle açıklama yapmaya gerek görüldüğü bildirildi. Gazze'ye insani yardım götüren ''Mavi Marmara'' isimli geminin de arasında bulunduğu yardım filosunun, 31 Mayıs 2010'da İsrail güvenlik güçlerince açık denizde durdurulduğu ve gemilerin kontrolünün ele geçirildiği anımsatılan açıklamada, bu müdahale esnasında vefat eden ve yaralanan Türk vatandaşları bulunduğu hatırlatıldı. Olayla ilgili olarak ilk planda İstanbul, Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturma başlattığı belirtilen açıklamada, daha sonra Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının yetkisizlik kararı vererek soruşturma dosyalarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği kaydedildi. Mavi Marmara olayıyla ilgili olarak ''kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, haberleşmenin engellenmesi ve işkence'' suçlarından başlatılan soruşturmanın halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, mağdur sayısının çokluğu nedeniyle kesin adli tıp raporları henüz tamamlanamamıştır. Ayrıca olayda sorumluluğu bulunan şüphelilerin ve bu kişilere emir verenlerin açık kimlik ve adreslerinin tespiti ile diğer bilgi ve belgelerin toplanması çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 13. maddesi uyarınca yabancı bir ülkede işlenen bazı suçlarla ilgili olarak yargılama yapılması Adalet Bakanlığının talebine bağlıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunda yargılama yapılabilmesi için TCK'nın 13. maddesine göre Adalet Bakanlığının talebine gerek görülmesi halinde bakanlığımıza müracaat edilecek ve bu aşamadan sonra bakanlığımız yargılama talebinde bulunabilecektir. Sonuç olarak Mavi Marmara olayı hakkında bakanlığımızca yargılama talebinde bulunulabilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanması gerekmektedir. Soruşturma tamamlanmadan bakanlığımızın yargılama talebinde bulunması hukuken mümkün değildir. Bu nedenle şimdiye kadar bakanlığımıza yargılama izniyle ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Soruşturma sonucuna göre, başvuru üzerine, bakanlığımızca gerekli işlemler yapılacaktır.''