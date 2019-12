-"Soruşturma olimpiyatlardan önce sonuçlandırılmalı" ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, futboldaki şike iddialarına ilişkin olarak, ''Olimpiyatlar öncesi, soruşturmaların sonuçlandırılması lazım'' dedi. TBMM Başkanı Çiçek, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Yılmaer ve beraberindekileri kabulünde yaptığı konuşmada, Fenerbahçeli olduğunu ve bununla da iftihar ettiğini, ancak olimpiyatlar öncesi soruşturmaların sonuçlandırılması gerektiğini söyledi. Futbolda olup bitenlerin bir an önce gün ışığına çıkartılmasının önemine dikkati çeken TBMM başkanı Çiçek, şöyle dedi: ''Fenerbahçeliyim ve bununla da iftihar ederim. Olup bitenler bir an önce gün ışığına çıkmalı. Ne kadar erken çıkarsa imalı tartışmalar da bir an önce sona erer. Spor kırgınlıklar için değil tam tersi kırgınlıkları ortadan kaldırmak içindir. Toplum olarak yapmadığımız bir şey var. Hep biz başkalarının yanlışına kafa yorarız, sanki bizim yaptığımız herşey doğruymuş gibi... Bütün kesimlerde tüm kurumlarda başkasının yaptığı yanlışlara kafa yorarız ancak özeleştiri yapmamız lazım. Siyaset kendi özeliştirisini yapsın, spor camiası kendisininkini...'' Sporun çok önemli bir alan olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Çiçek, ''Son senelerde üzücü olaylar yaşadık. Şehirler arasında olsun, takımlar arasında, seyirciler arasında olsun. Zannediyorum bizim temel eksikliğimiz şu: 'Türkiye'de biz her konuyu kanunla düzeltmeye çalışıyoruz'. Halbuki her konu kanun işi değil. Bunun için demokrasinin kültür altyapısını güçlendirmemiz gerekir. Burada herkese görev düşüyor ama burada yöneticilere daha da çok görev düşüyor'' diye konuştu. Olimpiyatlara giderken soruşturmaların bitmesi ve kararların çıkmasının gerektiğini belirten Çiçek, mahkemelerin yıllarca sürmesi halinde Türkiye'nin temaslarına gölge düşeceğini söyledi. -''Demokrasimizin de toprak sahalardan çim sahalara geçmesi lazım''- Türkiye'de ne yapıldıysa bundan sonra da ne yapılacaksa demokrasinin standartını her alanda yükseltelim diyen TBMM Başkanı Çiçek, şunları söyledi: ''Futbolda olduğu gibi demokrasinin standardını her alanda yükseltelim. Benim öğrencilik yıllarımda futbol toprak sahalarda oynanıyordu şimdi gelişti, çim sahalarda oynuyoruz. Demek ki tesis noktasında standartlar yükseldi. Bizim demokrasimiz de toprak sahada olmamalı, o da çim saha da yapılan bir futbol oyunu gibi olmalı. Demokrasimizin de standardı yüksek olmalı... Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da ne varsa standart olarak bizde de bu olmalıdır. Kaldi ki Türkiye Avrupa Birliği müzarekesi yapan bir ülke, zaten o standartları yerine getirmezseniz, 'alırlar almazlar o ayrı bir tarafa' bizim o noktaya gelmemiz lazım. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlık bürosunda gerçekleştirilen kabule TSYD Genel Başkanı Yılmaer'ın yanı sıra, Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri İlyas Namoğlu, Güray Soysal ile TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Yaşar Önel ile Ankara Şubesi Genel Sekreteri İzzet Akyol da katıldı.