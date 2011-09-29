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Ekonomi

"Sorumluluklarımızın karşılığını ödüyoruz" İSTANBUL (A.A)

29 Eylül 2011 21:04

-"Sorumluluklarımızın karşılığını ödüyoruz" İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, mevduatla ilgili ek sigorta primine ilişkin, TMSF'nin veya Hükümetin bu tarz düzenlemeler yaptığını, büyük bankalar olarak belli sorumlulukları bulunduğunu belirterek, ''Onun da karşılığı ne ise onu da ödüyoruz dedi. Akkurt, Paris Boğaziçi Enstitüsü'nün yıllık toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül'ün açıkladığı mevduatla ilgili ek sigorta primine ilişkin bir soru üzerine, TMSF'nin veya Hükümetin bu tarz düzenlemeler yaptığını, büyük bankalar olarak belli sorumlulukları bulunduğunu belirterek, ''Onun da karşılığı ne ise onu da ödüyoruz'' dedi. -''Herhalde ihtiyaç duydular ki...''- ''Böyle bir düzenlemeye gerek var mıydı?'' şeklindeki soru üzerine Akkurt, ''Herhalde ihtiyaç duydular ki yapıyorlar'' dedi. Bunun dışında başka düzenlemeler bekleyip beklemediklerine ilişkin ise Akkurt, ''Olabilir. Konjonktürün gelişmelerine göre yeni düzenlemeler gelebilir. Doğaldır çünkü dünyada büyük bir çalkantı, belirsizlik var. Türkiye'de buradan öyle veya böyle etkilenebilir. Etkileri minimuma indirmek için ilgili organlar gerekli adımları atıyorlar, attılar, atmaya da devam edecekler. Finansal riske veya sosyal çalkantılara neden olabilecek etkileri minimuma indirmeye çalışıyorlar'' diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın tahvillerde zorunlu karşılıklara yönelik çalışmalardan bahsettiğinin hatırlatılması üzerine Akkurt, ''Tahvil piyasası çok gelişmekte olan bir safhada, Türkiye'deki yurt içi tahvil ihraçlarından bahsediyorum. Bu aslında önemli bir gelişmedir. Bunun nasıl geliştirileceğine dair çeşitli çalışmalar yapılıyor bu da çok doğal'' dedi.

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