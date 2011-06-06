-"SOPALI TİM" MİZANSENMİŞ ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul Kilyos'ta ''son dönemde hırsızlık olaylarının arttığı, vatandaşların da buna karşılık sopalı timler kurarak nöbet tuttukları'' yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu, ellerinde sopa ile nöbet tuttuğu belirtilen kişilerin fotoğraflarının ise''mizansen amaçlı'' çekildiğinin belirlendiğini bildirdi. Komutanlığın internet sitesindeki bilgi notunda, bir gazetede ''Kilyos'ta son dönemde jandarmanın aldığı tüm önlemlere rağmen hırsızlık olaylarının önlenemediği, bunun üzerine mahalle sakinlerinin sopalı timler kurarak hırsızlara karşı nöbet tuttukları'' yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı. Konuyla ilgili yapılan araştırmada Kilyos'ta 2010'da 14 evden hırsızlık gerçekleşirken bu senenin ilk 5 ayında bu rakamın 6 olduğu, söz konusu bölgede geçen sene 787 devriye faaliyeti gerçekleştirilirken yine bu yıl ilk 5 ayında 618 devriye faaliyetinin gerçekleştirildiği vurgulandı. Haberdeki Manivela Sokağı'nda ise geçen yıl ve bu yıl herhangi bir hırsızlık olayının meydana gelmediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Haberde sözü edilen Aydın ailesinin evinde 21 Haziran 2006'da bir hırsızlık olayının meydana geldiği, olayla ilgili yapılan araştırma sonucunda 5 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, bunlardan ikisinin tutuklandığı, birinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, ikisinin de yaşlarının küçük olması nedeniyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildiği belirlenmiştir. Haberde adı geçen diğer şahıslara ilişkin herhangi bir kayda rastlanmazken, bu şahıslardan birisi ile yapılan görüşmede, 'Sokaklarında hırsızlık olayının meydana gelmediği, jandarmanın Kilyos'taki hizmetlerinden memnun oldukları, jandarma devriyelerinin devamlı faaliyet gösterdiği, ayrıca sokakta ellerinde sopalarla dolaşmadıkları, gazeteye yansıyan fotoğrafın röportaj yapmak için köylerine gelen gazetecinin mizanseni olduğu' beyanında bulunduğu öğrenildi. Gazetede yayınlanan haberin gerçekleri yansıtmadığı, Kilyos sakinlerinin Jandarmanın önleyici kolluk tedbirlerinden memnun olduğu, vatandaşların ellerinde sopalarla nöbet tutmadığı, haberdeki fotoğrafın ise mizansen amaçlı çekildiği belirlenmiştir.''