-"SONUÇLARIN İLANI ÇARŞAMBA VEYA PERŞEMBEYE" ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, ''Seçimin kesin sonuçlarını Çarşamba veya Perşembe günü ilan edebiliriz'' dedi. Em, YSK'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 12 Haziran'da yapılan milletvekili seçiminin kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağının sorulması üzerine Em, günlük programa göre bugün bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Em, ''Kesin sonuçları büyük ihtimalle Çarşamba veya Perşembe ilan edeceğiz'' dedi. Terör örgütü üyeliğinden hapis cezası kesinleşen bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle'nin savunmasının gelip gelmediğine ilişkin bir soruya Em, ''Evrak geldi mi gelmedi mi henüz bilemiyorum. Onlara bakmam lazım'' karşılığını verdi. MHP'nin İstanbul 1. Bölge 3. sıra adayının da milletvekili seçildiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise Em, ''Dün akşam saat 17.00'den sonra mazbatalar verilmeye başlandı. Çünkü ilin itirazları inceleme süresi bitti. Bütün Türkiye'de mazbatalara verilmeye başlandı'' dedi. Em, konunun kendilerine intikal edip etmediğini bilmediğini de ifade etti.