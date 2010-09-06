-"SON PERİYOTTA GEVŞEMESEK, SONUÇ DAHA FARKLI OLURDU" İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'yı 95-77 yenerek çeyrek finale yükselen (A) Milli Basketbol Takımı'nın menajeri Harun Erdenay, farkı erken yakalayınca maçın rahat geçtiğini söyledi. Erdenay yaptığı açıklamada, Fransa maçına stresli başladıklarını ifade ederek, ''Eleme karşılaşması olduğu için Fransa maçı oyuncularda stres yarattı. Daha sonra Hidayet'in oyuna ağırlığını koymasıyla takım rahatladı ve gerçek oyununu sahada sergiledi. Farkı erken yakaladık. Ondan sonra maç çok rahat bir havada geçti. Son periyotta gevşemesek daha farklı olurdu'' dedi. Karşılaşmada attığı 20 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olan Hidayet'in çok iyi bir performans sergilediğini kaydeden Harun Erdenay, şöyle devam etti: ''Hidayet oyunda kalsa 30-35'i bulurdu. Şu anda çok formda. Bizi diğer turlar için çok umutlandırdı. Hidayet gerektiği zaman atıyor, diğer zamanlar arkadaşlarına attırıyor. Komple bir oyuncu. Hidayet oyun sıkıştığı zaman ortaya çıkıyor. Oyunun sıkıştığı anlarda, top kullanacak en önemli silahımız.'' -''ALAN SAVUNMAMIZ RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI''- Harun Erdenay, yaptıkları alan savunmasının rakiplerinin korkulu rüyası olduğunu söyledi. ''Tanjevic'in en büyük felsefesi baskılı alan savunması'' diyen Erdenay, ''Alan savunmasında hiç boşluk bırakmıyoruz, rakibi bunaltıyoruz. Baskılı alan savunmamız rakiplerin korkulu rüyası haline geldi. Savunmayı iyi yapınca bu hücuma da yansıyor. Fransa maçında 95 sayı attık'' şeklinde konuştu. Rahatsızlığı nedeniyle hazırlıkların ilk döneminde takımın başında yer alamayan Bogdan Tanjevic'in çok tecrübeli bir antrenör olduğunu vurgulayan Harun Erdenay, ''Tecrübesini bu turnuvada gösteriyor. Takım hazırlık maçlarında çok eleştirildi. Tanjevic her zaman turnuvaya hazır olacağımızı söyledi. Takımla bütünleşmiş durumda, herkes onu çok seviyor. Ekip halinde motivasyonumuz çok iyi durumda'' diye konuştu. -''SİNAN GÜLER MÜTHİŞ KATKI YAPTI''- Harun Erdenay, Fransa maçında kenardan gelip 17 sayı atan Sinan Güler'in takıma çok büyük bir katkı yaptığını söyledi. Sinan'nın seyirciyi de coşturduğunu anlatan Erdenay, ''Sinan, kenardan gelip müthiş bir katkı yaptı. Zaten çok atletik bir oyuncu olduğu için seyirciyi de coşturuyor. Maça renk kattı'' dedi. -''GÖZÜMÜZÜ FİNALE DİKTİK''- Harun Erdenay, çeyrek finaldeki rakipleri Slovenya'nın çok tehlikeli bir ekip olduğunu, ancak onları da geçip, yarı finale yükseleceklerini ifade etti. Slovenya'nın Avrupa'nın en iyi 2, 3 takımından biri olduğunu vurgulayan Erdenay, ''Slovenya, Yunanistan ve İspanya'dan daha formda. Çok tehlikeli bir ekip. Lakovic, Udrih ve Nachbar gibi çok hücum silahları var. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda Slovenlere son saniyede yenilmiştik. Çok zor olacak. Ancak gözümüzü finale diktik, Slovenya'yı da geçeceğiz'' diye konuştu. Harun Erdenay, grup maçlarına büyük ilgi gösteren Sloven taraftarlarının sesini salonu dolduracak Türk taraftarlarının bastıracağını ifade ederek, ''Salona 16 bin kişi geliyor. 2-3 bin Sloven taraftarının olması bizim taraftarı bastıramaz. Belki Slovenlerin maça gelmesi bizim taraftarımızı daha da ateşleyecektir'' şeklinde konuştu. -KEREM TUNÇERİ OYNAYACAK- Harun Erdenay, Fransa maçında sol ayak bileği burkulan Kerem Tunçeri'nin şu an biraz ağrısı olduğunu ancak Slovenya maçında oynayacağını açıkladı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan da övgüyle söz eden Erdenay, ''Salon çok güzel. İnanılmaz bir atmosfer var. Hayatımda bu kadar güzel bir atmosferi olan salon görmedim'' dedi.