-"Son gol bize verilen cezaydı" İSTANBUL (A.A) - 05.02.2012 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, maçı kazanan tarafın iyi oynayan taraf olmadığını söyledi. Carvalhal, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, öncelikle Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederken, ''Benim görüşüme göre maçı kazanan taraf sahada iyi olan taraf değildi'' dedi. İlk yarıda hızlı ataklara çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi: ''Ama rakip kontrollü atağa çıkmaya çalışırken, en az rakip kadar pozisyon bulduk. Ancak maalesef kornerden gol yedik. İkinci yarıda roller biraz değişti. Biz kontrollü atağa çıkarken, rakip hızlı ataklarla çıkmaya çalıştı. Kontrollü atakların sonucunda birkaç pozisyon bulduk. En azından sadece Ernst'in 3 gol atma pozisyonu vardı. Rakip ise ikinci yarıda kontratakla çıkmaya çalıştı. Kalemize gelmekte sıkıntı çektiler. Son dakikalarda gelen gol, beraberliği yakalamakta çaba sarf ettiğimiz, Egemen'i öne koyduğumuz risk anlarında bize verilen cezaydı.'' -''Takımın mücadele arzusundan mutluyuz''- Carlos Carvalhal, son 3 maçın kaybedilmesinin ardından önlerindeki Braga ve Sivasspor maçlarında oyuncuları nasıl psikolojik olarak toparlayacağı yönündeki sorunun yanı sıra Quaresma ve Fernandes'in böyle bir maçta nasıl etkide bulunabilecekleri yönündeki soruyu şu şekilde yanıtladı: ''Ben burada olmayan futbolcularla ilgili konuşmuyorum. Yanımızda olmayan arkadaşlarımızla veya hakemlerle ilgili konuların yanı sıra hafta içinde yaşanan sıkıntılar konusunda bir şekilde bahane veya yorum yapmak istemiyorum. Hoca olarak yapmam gereken takıma moral vermek, maçlar için onları hazırlamak. Şans vereceğim oyuncuları da mental olarak hazırlamak.'' Carvalhal, uzun zamandır oynamayan Ersan Gülüm'ün yanı sıra genç oyuncu Tanju gibi oyuncuları hazır tutmanın bir diğer görevi olduğunu vurgulayarak, ''Bugün aldığımız skordan mutlu değiliz, üzgünüz. Ersan ve Tanju'nun mücadelesinden ve genel olarak takımın istek ve arzusundan mutluyuz. Eminim ki Beşiktaş taraftarı da üzgündür. Onların da takımın sahada gösterdiği mücadeleyi gördüğüne inanıyorum'' diye konuştu. -''Beşiktaş bugün futbol oynadı''- Ersan ve Tanju'yu bugünkü maçta oynatmanın risk olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, buna katılmadığını dile getirdi. Bugün sorumluluğun kimde olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Carvalhal, ''Bence Beşiktaş bugün futbol oynadı. Bazen bir oyuncu büyük eksiklikmiş gibi gelebilir. Çok işin içinde olunmadığı zaman veya takımın içinde bulunulmadığında bu tür şeyleri görmek mümkün olmayabilir. Takımdaki bütün oyuncular bugün sahada istek ve arzularını gösterdiler. Özveriyle oynadılar. Bundan mutluyum'' diye konuştu. Carlos Carvalhal, geçtiğimiz haftayı değerlendirdiklerinde Fenerbahçe maçına sıkıntılarla girdiklerini ifade ederek, ''Böyle bir maça oyuncuları mental olarak hazırlamak zorundasınız. Bu maçın sonucundan hiçbir şekilde mutlu değilim. Ancak oyuncularımı bu kadar sıkıntı içinde bu şekilde sahada görmek beni mutlu etti. İkinci yarıda Fenerbahçe'yi geriye itmek, devamlı orta sahadan oynamak, Fenerbahçe'ye kontratak vermemek, kornerler, bu kadar sıkıntı düşünüldüğünde ve rakibin Fenerbahçe olduğu düşünüldüğünde sıkıntılı herhangi bir durum düşünmemeliyiz. Hafta içinde yaşadığımız sıkıntılar malum. Maçın kritiğini siz gazeteciler yapacaksınız. Ama maçı kazanma arzusuyla mücadele etmek ortada' şeklinde konuştu. -''İlk 4'e girmeyeceğimiz diye bir endişem yok''- Portekizli teknik adam, yayıncı kuruluş Lig Tv'ye yaptığı açıklamada ise, kötü geçirdikleri haftanın artık üstesinden gelmek zorunda olduklarını vurgulayarak, ''İlk hedefimiz, şampiyonluğa gitmek için ligi ilk 4 sırada bitirmek. Bunu yaparken, hem sakince hem sabırlı şekilde ne yaptığımızı bilerek bunu yapmak zorundayız. Benim hiçbir şekilde play-off öncesinde ligde ilk 4'e giremeyeceğimiz gibi bir endişem yok. Bunu yapacağımızdan çok eminim. Play-off'a geldiğimizde de her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı.