-"Somali'ye gıda yardımı azaltılmayacak" CENEVRE (A.A) -16.08.2011 - BM Dünya Gıda Programı (WFP), Somali'ye yapılan gıda yardımının azaltılması konusunda bir planlarının olmadığını bildirdi. WFP Sözcüsü Christiane Berthiaume, yaptığı açıklamada, Somali'ye uluslararası gıda yardımı götüren gemilerin yönünün değiştirildiği konusundaki iddiaların asılsız olduğunu, bu ülkeye yönelik gıda yardımında bir azalma olmadığını kaydetti. Berthiaume, WFP'nin Somali'ye, ayda 5 bin ton gıda yardımı gönderdiğini belirtti.