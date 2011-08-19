-"Somali'nin ayağa kalkmaması için sebep yok" MOGADİŞU (A.A) - 19.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Somali'ye ilgisinin dünyaya bir işaret fişeği olması gerektiğini belirterek, ''İnsanlar buraya gelsinler insanlık sorumluluklarını yerine getirsinler ve burası tekrar ayağa kalksın. Herkesin buraya insani boyutta ilgi göstermesi lazım, çıkar boyutunda değil'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Somali'ye gelen Bakan Davutoğlu, Türk Kızılayı'nın başkent Mogadişu'da kurduğu 250 kişilik insani yardım çadırındaki mültecileri ziyaret etti. Davutoğlu burada Somali Başbakan Yardımcısı Said Korshely ile gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türk halkının Somali'ye yardım konusunda dünyaya örnek bir tavır sergilediğini hatırlatan Bakan Davutoğlu, ''Bizim gelişimiz bir işaret fişeği olsun, insanlar buraya gelsinler, insanlık sorumluluklarını yerine getirsinler ve burası tekrar ayağa kalksın'' dedi. Davutoğlu, Somali'nin turizm şartları açısından da deniz şartları açısından da avantajı bulunduğuna dikkati çekerken, Somali'deki hayvan stokunun da önemli olduğunu vurguladı. Somali'nin ayağa kalkmaması için hiçbir sebep olmadığını dile getiren Bakan Davutoğlu şöyle konuştu: ''Mogadişu Afrika'nın en eski şehirlerinden en müreffeh dönemleri yaşamış, bin senelik bir geçmişe sahip. Somali'nin ayağa kalkmaması için hiçbir sebep yok. Herkesin buraya insani boyutta ilgi göstermesi lazım, çıkar boyutunda değil. İnşallah Türkiye olarak elimizden geleni yapacağız. Burada insan olmanın gereği hissettik, başta başbakanımız ve hükümetimiz olmak üzere bunun gereğini yapacağız.'' Somali Başbakan Yardımcısı Said Korshely ise Türkiye'nin attığı adımla ve yaptığı bu ziyaretle kimsenin Somali'ye gidemeyeceği yönündeki algıyı değiştirdiğini belirterek, Türk hükümeti ve Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti. Korshely, Somalililere yardımından ötürü Türk halkına da teşekkür ederken, bir dahaki sefere ülkesine gelecek Türklerin daha farklı bir resim görmesi temennisinde bulundu. Bakan Davutoğlu da bu temenniye ''inşallah'' diyerek katıldı.