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Dünya

"SOLAR IMPULSE" DENEME UÇUŞUNDA BAŞARILI PAYARNE (A.A)

07 Ağustos 2010 13:39

-"SOLAR IMPULSE" DENEME UÇUŞUNDA BAŞARILI PAYARNE (A.A) - 08.07.2010 - Güneş enerjisiyle çalışan "Solar Impulse" adlı prototip uçak, 24 saatlik deneme uçuşunu başarıyla tamamlayarak yere indi. Kanat genişliği 63 metre olan uçak, gece uçuş kapasitesinin test edildiği 24 saatlik uçuşu için İsviçre'deki Payerne pistinden dün sabah saatlerinde havalanmıştı. Denemenin başarılı olması, tasarımcılarını uçağın sadece güneşten enerji alarak dünyanın etrafını dolaşması amacına bir adım daha yaklaştırdı. Solar İmpulse ekibi, uçaktaki 12 bin "güneş hücresi"nin, gün boyunca, gece uçuşuna yetecek kadar güneş enerjisi depoladığını söyledi.  4 motorlu prototip uçak eski savaş uçağı pilotu Andre Borschberg tarafından yönetildi. 

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