ABD ve Avrupa'da birçok ödül kazandıktan sonra, son olarak da 8 dalda Oscar ödülünü kazanan ''Slumdog Millionaire'' filminden sonra İngilizlerin Hintli çocukları himayesine almak için yaptığı başvurularda büyük bir artış olduğu açıklandı.



Sivil toplum örgütü ActionAid yetkilisi Richard Turner, ''Biz bunu 'Slumdog etkisi' olarak adlandırıyoruz. Çok uzun bir süredir bu kadar yoğun bir ilgiyle karşılaşmamıştık'' dedi.



Önceleri haftalık 500 talep geldiğini, filmin ay başında İngiltere'de Bafta ödülüne layık bulunmasından sonra ise bir patlama olduğunu ve sayının bin 400'e çıktığını belirten yetkili, Oscar töreninden sonra 'etkinin' daha da arttığını kaydetti.



Hamiler, dernekler aracılığıyla çocukların daha iyi eğitim almaları ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını garanti altına alıyorlar.



Sokaklarında milyonlarca çocuğun yaşadığı Hindistan'daki gençlerin yarısı kötü beslenme kurbanı ve genellikle günde 10 saatten fazla çalıştırılıyorlar.



En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi ses miksajı, en iyi kurgu, en iyi film müziği ve en iyi orijinal şarkı dalında 8 Oscar alan film, hayatla mücadelesine Hindistan'ın Mumbai kentinin kenar mahallesinde başlayan bir çocuğun zorluklar içindeki büyüme sürecini, bir aşk hikayesini de içine katarak, katıldığı bir yarışma programı çerçevesinde ele alıyor.

