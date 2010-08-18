-"SİYASI SIĞINMA İÇİN BÜYÜKELÇİLİĞE GİRDİ" İDDİASI TEL AVİV (A.A) - 17.08.2010 - Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğinde rehin alma girişiminde bulunan saldırganı tanıyan Şafi Abuani adlı avukat, akli melekeleri yerinde olmayan bu kişinin, Ankara'dan siyasi sığınma istemek için Türk büyükelçiliğine girdiğini söyledi. İsrailli Arap olan avukat, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, saldırgan büyükelçiliğe girdiği sırada, kendisinin büyükelçilikte bulunan Türk Muavin Konsolos ve eşiyle temas halinde olduğunu ifade etti. Nedim İnjaz adlı bu kişinin Şin Bet ve Filistin güvenlik servisleri tarafından arandığını söylediğini belirten avukat Abuani, saldırganı telefonda sakinleştirmeye çalıştığını ve bu arada da Muavin Konsolos ve eşinin kaçabildiklerini söyledi. Avukat, "Daha önce Ramallah'da oturan bir Filistinli olan bu kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine siyasi sığınma hakkı tanımasını istediğini söylediğini" belirtti. Bu arada, İsrail polis kaynakları İnjaz'ın Batı Şeria'da Ramallah'taki bir hapishaneden yeni bırakıldığını, daha önce bir büyükelçilik saldırısı nedeniyle hapsedildiğini bildirdi. İnjaz'ın 4 yıl önce İngiltere Büyükelçiliğinden sığınma talep ettiği açıklanmıştı. Öte yandan saldırganın Channel-2 televizyonunu Türkiye Büyükelçiliğinden telefonla aradığında, "Eğer bu ülkeden gitmeme izin vermezlerse bütün binayı ateşe vereceğim. Her şeyi yakacağım. Arabaları, kapıları kıracağım, yakacağım. Her şeyi yerle bir edeceğim" dediği belirtildi. Saldırganın hem İsrail yönetimine hem de Filistin yönetimine karşı ifadeler kullandığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas için "ölmeli" dediği de ileri sürüldü.