-"SİYASİ İRADE BİZE GÖRE KAYBETMİŞTİR" ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, ''Siyasi irade bize göre kaybetmiştir. Çünkü kamu çalışanları, kendi gayretini görmeyen, samimiyetini görmeyen, kısaca kamu çalışanlarını sevmeyen bir görüntüyle karşı karşıyadır'' dedi. Akyıldız, toplu görüşmenin sona ermesinin ardından Başbakanlıktan ayrılırken yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının beklentilerine yanıt verebilmek, mali ve sosyal haklarıyla ilgili bir düzenlemeyi yaptırabilmek için siyasi iradenin ve kamu işveren kurulunun karşısına çıktıklarını belirtti. Akyıldız, siyasi iradenin yüzde 3+3 ile başlayan, 70 TL ek ödeme, 10+10 TL aile yardımı ve 10 TL toplu görüşme primi olarak başlayan teklifi, ''memurların ihtiyaçlarını karşılayacak konumda olmadığı için'' yüzde 4+4, 70 TL ek ödeme, 10+10 aile yardımı, 15 TL toplu görüşme primi ve 60+60 TL taban aylığına zam önerisinde bulunduklarını, ancak siyasi iradenin, bunu karşılayamayacağını ifade ettiğini söyledi. Son olarak yüzde 4+4 artış, 50 TL ek ödeme, 15+15 TL aile yardımı, 30+30 TL taban aylığında artış ve 15 TL toplu görüşme primi isteğini dile getirdiklerine işaret eden Akyıldız, bunun üzerine Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek, yüzde 4+4'ün kabul edildiğini, 80 TL ek ödeme, 20+20 TL aile yardımı, 15 TL toplu görüşme primi verilmesinin uygun bulunduğunu ilettiğini kaydetti. Akyıldız, ek ödemenin sınırlı sayıda kamu çalışanına yansıyacak olması, aile yardımının evli olmayanlara ve toplu görüşme priminin de sendikasızlara yansımayacak olması nedeniyle yapılacak zammın yüzde 4+4'ten öteye geçemeyeceğini, taban aylığında en azından 25 TL'lik artış yapılmaması halinde siyasi iradenin nihai teklifini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiklerini söyledi. Bu isteğin de geri çevrilmesi üzerine Türkiye Kamu-Sen olarak bu durumu kabul etmeyeceklerini ve görüşmenin mutabakata dönüşmesinde sorumluluk üstlenmeyeceklerini açıkladıklarını anlatan Akyıldız, şöyle konuştu: ''Türkiye Kamu-Sen olarak toplu görüşme sürecinin takviminin daraltılmasını, gündeminin sıkıştırılmasını, tartışma ve pazarlık sürecinin kısa süreye sıkıştırılmasını protesto ediyoruz. Bir konfederasyonla birlikte toplu görüşme sürecinden önce kapalı kapılar ardından pazarlığının yapılıp neticelendirilmeye çalışılmasını asla kabul etmeyiz. Danışıklı dövüşün şike şeklindeki uygulamalarını gördük. Siyasi irade bizim samimiyetimizi, gayretimizi görmek istememiştir. Siyasi irade bize göre kaybetmiştir. Çünkü kamu çalışanları, kendi gayretini görmeyen, samimiyetini görmeyen, kısaca kamu çalışanları kendisini sevmeyen bir görüntüyle karşı karşıyadır. Bu nedenle kamu çalışanları uygun fırsatı bulup hesaplaşmanın ipini çekmektedir. Bu hesaplaşma mutlaka değerlendirilecektir. Biz siyasi iradeye yeterince samimi davrandık ama karşılık göremedik. Kamu çalışanlarını bu denli küçümseyen, bu denli aşağılayan bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. Sorgulama konusundaki hakkımızı kullanma konusunda tereddüt etmeyeceğiz. Cenabı Allah'tan bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyoruz.'' Akyıldız, haklarını aramak için kanunen ne yapılması gerekiyorsa bunu yerine getireceklerini sözlerine ekledi. -''EN İDEAL TOPLU GÖRÜŞMEYİ YAPTIK''- 9. dönem toplu görüşmenin tamamlanmasının ardından hükümetin teklifini kabul eden Memur-Sen'in Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Başbakanlık Merkez Bina'da açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, görüşme sonucunda, memur maaşlarında yüzde 4+4 artış, 80 TL ek ödeme, 20+20 TL aile yardımı (sözleşmeliler dahil), 15 TL toplu görüşme primi verilmesinde anlaşıldığını, ayrıca memurlarla ilgili 54 madde üzerinde uzlaşı sağlandığını ifade etti. Gündoğdu, mutabakatla en düşük memur maaşında yüzde 18'lik artış olacağına dikkati çekerek, ''Yapılabilecek en ideal toplu görüşmeyi yaptık'' diye konuştu.