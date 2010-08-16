-"SİYASETİN ROLÜ YOK" AIR FORCE ONE (A.A) - 16.08.2010 - Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama'nın 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kulelerin yakınına cami inşa edilmesi projesine destek vermesinde siyasetin bir rol oynamadığını açıkladı. Beyaz Saray basın sözcüsü yardımcısı Bill Burton, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Obama'nın yorumlarında "siyasetin rol oynamadığını" belirterek, Barack Obama'nın "ABD Başkanı olarak ABD Anayasası altında 'insanların eşit muamele görmesini temin etmek' zaruriyetini hissettiğini" söyledi. ABD Başkanı Barack Obama, ramazan ayı nedeniyle Beyaz Saray'da verdiği iftar yemeğinde, 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in yakınına cami inşa edilmesi projesine destek vermişti. ''Cordoba Evi'' adı verilen ve ülkede yoğun tartışmalara neden olan İslam Kültür Merkezi ve cami inşası projesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan Obama, konuşmasında şunları kaydetmişti: ''Bu konunun yol açtığı hissiyatları anlıyorum. Sıfır Noktası (Ground Zero-saldırıdan önce İkiz Kulelerin yer aldığı bölge) gerçekten kutsal bir alan. Ancak şunu net olarak söyleyeyim, bir vatandaş ve başkan olarak, Müslümanların da bu ülkedeki herkes gibi, dinlerinin gerektirdiği ibadetleri yerine getirmede aynı hakka sahip olduğunu düşünüyorum. Bu, yerel yasalara ve kurallara uygun biçimde, aşağı Manhattan'daki özel mülkiyet üzerine bir ibadet yeri ve toplum merkezi inşa edilmesi hakkını da içeriyor. Burası Amerika ve dini özgürlüklere olan bağlılığımız sarsılmaz.''