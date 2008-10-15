T24 LogoT24 Logo
Spor

"Sivas şampiyonluk yolunda..."

Sivasspor'un ikinci kaptanı Hayrettin Yerlikaya, ''Sivasspor geçen sezon elde ettiği başarısını, bu sezon da yineleyecek ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam edecektir'' dedi

15 Ekim 2008 03:00


Sivasspor'un ikinci kaptanı Hayrettin Yerlikaya, ''Sivasspor geçen sezon elde ettiği başarısını, bu sezon da yineleyecek ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam edecektir'' dedi.

Yerlikaya, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde hafta sonu iç sahada Ankaragücü ile yapacakları maçta, taraftarları takıma destek vermeye çağırdı.

Ankaragücü karşısında elde edecekleri galibiyetin, Sivasspor'un zirve yarışında var olduğunu ortaya koyacağını ifade eden Yerlikaya, ''Bu nedenle galibiyet sevincimize ortak olmak amacıyla taraftarlarımızı pazar günü stada davet ediyoruz'' dedi.

Sakatlıktan kurtulduğunu ve eski günlerine geri döndüğünü belirten Yerlikaya, ''Sivasspor geçen sezon elde ettiği başarısını, bu sezon da yineleyecek ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam edecektir. Sivasspor'un başarısı için herkes stadyumda olmalı'' diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan, Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Mohammed Ali Kurtuluş ise futbol oynamayı çok özlediğini söyledi.

Ankaragücü maçı öncesinde takımla birlikte çalışmalara başlayan Kurtuluş, şunları kaydetti:

''Geçirmiş olduğum sakatlıkla ilgili yapılan yanlış tedavi ve ameliyat, benim sahalardan uzak kalmamda etkili oldu. Takım arkadaşlarımla birlikte olmayı, futbol oynamayı özledim. En yakın zamanda bu özlemim sona erecek ve Sivasspor adına başarılarımı sahaya yansıtacağım.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24