 "Şişli Endüstri Meslek Lisesi yıkılmasın" eylemi

Enver ALAS/ İSTANBUL, ( DHA) ŞİŞLİ Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan veliler, okulun yıkılarak başka bir yere taşınacağı gerekçesiyle eylem yaptı. Eyleme, \'Şişli Endüstri Meslek Lisesi Yıkılmasın\' sloganı atan çok sayıda öğrenci de destek verdi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, \"İhanet projelerine son verilmesini istiyorsanız, kente karşı yeni suçlar işlemek istemiyorsanız gelin bu projeden derhal vazgeçin\" dedi.

\"Okulumu Yıktırmam İnisiyatifi\' adı altında buluşan aralarında veli ve mezunların bulunduğu grup, Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde saat 13.00 sıralarında bir araya geldi. Eyleme CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da destek verdi. Veliler ellerinde \'Barakada eğitime hayır\', \'Okulumu taşıma\', \'Önce okulumu yap\' yazılı dövizler açtı.

Burada veliler adına bir basın açıklaması yapan Ercan Badun, 5 bin öğrencisi bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin yıkılarak öğrencilerin ortada bırakılacağını ve perişan olacaklarını söyledi.

VELİLERİN İSYANI

Okulun başka bir yere taşınmasını, baraka veya prefabrik binalarda üst üste eğitim verilmesini istemediklerinin kaydeden Badun, \"60 dönümlük bir araziden 17 dönümlük bir noktaya geldik. Burada inşaatlar başladı ve olağanca hızıyla devam ediyor. Bizim talebimiz, bu 17 dönüm üzerinde öğrencilerin, herhangi bir okula taşınmadan eğitim öğretime devam etmelerini istiyoruz. Bizim, devlet büyüklerimizden talebimiz budur\" dedi.

\"YETKİLİLER SESİMİZİ DUYSUN\"

Velilerden Şule Şanal da, okulun yıkılmasına, çocukların başka okullarına taşınmasına tepki gösterdi. Şanal, \"Çocuklar ve veliler bu okula muhtaç. Burada sadece 5 bin kişi değil onbinler mağdur. Eğitim sorununun çözülmesi için bu tür okulların çoğaltılması gerekir. Bu okullara sahip çıkılmalıdır. İnşallah yetkililer sesimizi duyar\" diye konuştu.

\"YENİ BİR İHANET ANITI DİKİLMESİN\"

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin yıkılmaması gerektiğini, yoluna bir bilim yuvası olarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Yarkadaş, \"İhanet projelerine son verilmesini istiyorsanız, kente karşı yeni suçlar işlemek istemiyorsanız gelin bu projeden derhal vazgeçin. 6 bin öğrenci ile 600 öğretmeni yerinden yurdundan etmeyin. Şişli Endüstri Meslek Lisesi herhangi bir okul değildir. İçinde atölyeleri bulunan Türk sanayisine projeler üreten, ödüller alan, bilim dünyasına katkılar sunan bir okul. Şimdi bu okulu bir şirkete peşkeş çekmek isteyenler, kesilecek her ağaçtan koparılacak her çiçekten sorumludur. Buraya yeni bir ihanet anıtı dikilmesin\" dedi.

EYLEME ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Basın açıklamasının ardından veliler, eylemlerini bir süre daha alkışlarla ve sloganlarla sürdürdü. Bu sırada dersleri biten ve okuldan çıkan öğrenciler de velilerin yanına gelerek eyleme destek verdi. Öğrenciler sık sık \'Şişli Endüstri Meslek Lisesi Yıkılmasın\' sloganları attı.

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