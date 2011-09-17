-"Sirte'deki hava saldırılarında 354 kişi öldü" iddiası TRABLUS (A.A) - 17.09.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin sözcüsü, Sirte'ye düzenlenen NATO hava saldırılarında yerleşim yerlerinin isabet aldığını, 354 kişinin öldüğünü öne sürdü. Sözcü, Kaddafi'nin memleketi Sirte'de NATO operasyonlarında 17 günde 2000'den fazla kişinin öldüğünü de iddia etti. Devrik liderin sözcüsü, Kaddafi'ye bağlı güçlerin yeterli silahı bulunduğunu ve aylarca savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Sözcü, Kaddafi'nin Libya'da olduğunu ve geçici hükümete karşı savaşı her yönüyle yönettiğini de belirtti.