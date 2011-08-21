-"Sınır ötesi" protestosunda arbede İSTANBUL (A.A) - 21.08.2011 - Taksim Meydanı'nda ''sınır ötesi'' operasyonları protesto etmek için toplanan gruba polisin müdahalesinin ardından bazı BDP milletvekillerinin yaptığı basın açıklamasından sonra da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polisin öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda ''sınır ötesi'' operasyonları protesto eden gruba müdahalesinin ardından bazı BDP milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tarlabaşı'ndaki BDP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Burada konuşan İstanbul Demokratik Kent Konseyi Başkanı Ömer Gölge, son günlerde yaşanan ''sınır ötesi'' operasyonlarından duydukları endişeyi dile getirdi. BDP Siirt Milletvekili Gültan Kışanak da konuşmasında, on binlerce kişinin bugün Taksim Meydanı'nda barış için buluşmak istediğini ifade ederek, ''Grup, savaşı durduralım diyecekti. Çözümden yana olan herkes Taksim'de barışı haykıracaktı. Bu barış talebinin karşısına, gaz bombaları, coplar ve panzerlerle çıktılar'' dedi. Bağımsız İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, ''Ne zaman barış için alanlara çıksak İstanbul polisinin terörü, şiddeti ve saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün, 'Savaş olmasın, barış olsun' diye Taksim Meydanı'nda hükümete yapacağımız çağrı engellenmiştir'' diye konuştu. Basın açıklamasına katılan ve aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de bulunduğu grup, il başkanlığına geçerken, ara sokaklardan alana gelen yüzleri maskeli bir grup, güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekiplerine taş ve havai fişek attı. Çevik kuvvet ekipleri de göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada bazı gazeteciler ile vatandaşların yoğun gaz bombasından etkilendiği görüldü. Göstericilerle polis arasında yaşanan gerginlik sokak aralarında devam ediyor. (SRK-SBE-MVA)