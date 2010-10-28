-"SİNCAN UYGUR ÖZERK"İ ZİYARET EDEN İLK TÜRK DIŞIŞLERİ BAKANI, DAVUTOĞLU KAŞGAR (A.A) - 28.10.2010 - Gülsen Solaker - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, altı günlük Çin turunun ilk durağı olan Kaşgar'a geldi. Davutoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Kaşgar Havaalanı'na TSİ 03.30 sularında vardı. Davutoğlu'nu alanda Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Murat Esenli ve yerel makamlar karşıladı. Bakan Davutoğlu, Çin turu çerçevesinde sırasıyla Kaşgar, Urumçi, Şian, Şanghay ve Pekin'de temaslarda bulanarak, resmi yetkililerin yanı sıra bu şehirlerin ileri gelenleri ile görüşecek. Beraberinde milletvekilleri, bürokratlar, işadamları, akademisyenler ve basın mensuplarından oluşan bir heyetle Çin'e gelen Davutoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Dışişleri Bakanı Yang Jiechi'nin daveti çerçevesinde bu ülkeye resmi ziyarette bulunuyor. Davutoğlu ile Yang arasında Pekin'de yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınarak, işbirliği imkânları üzerinde durulacak ve her iki ülkeyi ilgilendiren gerek bölgesel gerekse uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Davutoğlu'nun ayrıca ÇHC Devlet Başkan Yardımcısı Xi Jinping tarafından kabul edilmesi, Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde (CIIS) bir yuvarlak masa toplantısına katılması ve Pekin'deki Renmin Üniversitesinde bir konuşma yapması da öngörülüyor. Davutoğlu ayrıca Şian kentinin yanı sıra, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin (SUÖB) başkenti Urumçi'de ve tarihi Kaşgar kentinde temaslarda bulunacak. Davutoğlu'nun bu iki kentteki temasları Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gerçekleştirilecek ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor. Bakan Davutoğlu, kapanışı 31 Ekimde yapılacak olan ve Türkiye'nin teması "Türkiye: Medeniyetlerin Beşiği, Anadolu: Daha İyi Şehirler, Daha İyi Yaşamlar Alanı, İstanbul: İki kıta bir şehir'' olan sergi ile temsil edildiği Şanghay 2010 Expo Fuarını da ziyaret edecek.