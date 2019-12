-"Simpsons" yayından kalkabilir NEW YORK (A.A) - 05.10.2011 - Yaklaşık 23 yıldır yayında olan ünlü animasyon durum komedisi ''The Simpsons'' ekranlara veda etme tehlikesiyle karşı karşıya. Orta sınıf bir Amerikan ailesi olan Simpsonların hikayesini anlatan dizinin, finansal sorunlar nedeniyle yayından kaldırılabileceği açıklandı. Dizinin yapımcı şirketi 20th Century Fox Television'ın sözcüsü Chris Alexander, Simpsons'ın devam etmesi gereken bir yapım olduğunu, ancak mevcut finansal yapının yeni sezonlara imkan tanımayabileceğini belirtti. Öte yandan, dizi yapımcılarının, finansal sorunlar nedeniyle dizideki altı karakteri seslendiren oyuncuların ücretlerinde yüzde 45'lik bir kesinti yapılmasını talep ettikleri belirtiliyor. Seslendirmecilerin her birinin sezon başına yaklaşık 8 milyon dolar kazandıkları tahmin ediliyor. Hala ABD'deki Fox TV'de pazar günleri yayımlanan ve televizyon eleştirmenleri tarafından en iyi TV yapımlarından biri olarak değerlendirilen Simpsons'ın, bu sonbaharda geçen yıla oranla yüzde 14'lük bir düşüşle 7,1 milyon izleyiciye ulaşması bekleniyor. Diziyi, 1991-92 sezonunda her hafta yaklaşık 21,7 milyon kişi seyrediyordu.