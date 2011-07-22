-"SİLVANDAKİ İNCELEME BİR HAFTADA TAMAMLANIR" SAMSUN (A.A) - 22.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Silvan'daki terör saldırısının ardından İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemenin bir hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi. Bakan Şahin, Samsun Havaalanında basın mensuplarının gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Polislere iç güvenlik hizmetlerinde yeni sorumluluklar verilmesine ilişkin hazırlıkların sorulması üzerine Şahin, ''İç güvenlikte gelişen terör olaylarına karşı polisimizin daha etkin rol alması yerine göre, özel operasyonlar yapması konusunda Sayın Başbakanımızın açıklamaları olmuştur. Bu da bakanlığımızın yaptığı planlama ve hazırlıklar doğrultusunda ifade edilmiş bir açıklamadır. Takvim diye bir şey yok. Polisimiz, jandarmamız ve diğer iç güvenlik birimlerimiz her zaman operasyon yapmaya hazırdır. Yeri ve zamanı kendi mecrasında belirlenir ve yürür. Bunun önceden açıklaması söz konusu olmaz'' diye konuştu. Gazetecilerin ''Bölgelerin hassasiyeti'' ifadesinin ne anlama geldiğini sorması üzerine Şahin, ''Bölgelerin hassasiyeti olayların odaklandığı noktalar demektir. Yani terör olaylarının daha çok gerçekleştiği ya da gerçekleşmesi ihtimalinin ağırlıklı olduğu yerler demektir. Bu yönde alınan istihbaratlara bağlı olarak, nerenin hassas olduğu. Ne zaman hassas olduğu belirlenir'' dedi. Bir gazetecinin, ''Polise bu görev verilirken yeni enstrümanlar verilmesi de gerekmiyor mu?'' sorusuna kaşılık Şahin, polisin de askerin de jandarmanın da yaptığı çalışmaların ortam bir amacı olduğunu vurguladı. Amaçta birlik beraberlik olduğuna işaret eden Şahin, ''Hepsinin amacı tektir. Dolayısıyla amaca uygun olarak, amacın gereği olarak nerede ne zaman, hangi birimin etkin rol alacağı yönetim tarafından kararlaştırılır. Bu alanlar vazgeçilmez çizgilerle ve mekanlarla birbirinden ayrılmış değildir'' yanıtını verdi. Şahin Diyarbakır'daki terör saldırısının ardından İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yürütülen soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Şahin, ''Arkadaşlarımız incelemelerini devam ettiriyorlar. Alan incelemesi, tanık dinlemesi, belgelerin incelenmesi şeklinde devam ediyor. Müfettişlerin çalışma usul ve esasları vardır. Alışılmış bilenen çalışmaları vardır. O çerçevede incelemelerini devam ettiriyorlar. Bir hafta içinde bir sonuca gider'' dedi.