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"Şike"de yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2012 20:15

-"Şike"de yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Futbolda Şike'' davası sanıkları arasında bulunan Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticisi Serdal Adalı, BJK Futbol Genel Direktörü Tayfur Havutçu ve BJK Protokol Müdürü Ahmet Ateş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. ''Futbolda şike'' iddiasına ilişkin davada yapılan itirazları üst mahkeme olarak inceleyen İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, BJK eski yöneticisi Serdal Adalı, BJK Futbol Genel Direktörü Tayfur Havutçu ve BJK Protokol Müdürü Ahmet Ateş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Alaeddin Yıldırım, BJK eski yöneticisi Serdal Adalı, BJK Protokol Müdürü Ahmet Ateş, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Zafer Tüzün, Muhammet Şenyüz, Mustafa Sani Şener, Ümit Aydın, Erdem Konyar, Yavuz Ağırgöl, Serkan Acar, Samet Güzel, Hasan Çetinkaya, Seyit İbrahim Kalender, Ali Kıratlı, Mithat Halis ve Beşir Acar hakkındaki seyir yasağının kaldırılmasını kararlaştırdı. Verilen kararın birer örneğinin Türkiye Futbol Federasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili spor kulüplerine gönderilmesine karar veren mahkeme, dava dosyasını İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine iade etti. 

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