-"Şike"de tahliye yok İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Futbolda şike'' davası kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın tutukluluk durumlarını inceleyerek, bu hallerinin devamına karar verdi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk inceleme kararında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçeli yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Cemil Turan, sözleşmeleri feshedilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un da aralarında bulunduğu davanın tutuklu 23 sanığının bu durumlarının CMK'nın 108. maddesi uyarınca incelenmesi gerektiğini bildirdi. Sanıklardan Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Mecnun Otyakmaz, İlhan Ekşioğlu, Cemil Turan, Talat Emre Çolak, Sami Dinç, İbrahim Bülent İşcen, Coşkun Çalık ve Haldun Şenman'ın avukatlarının da mahkemeye tahliye talepli dilekçeler verdikleri ifade edilen kararda, ''tüm sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal yaptırımları olan sevk maddelerinin alt ve üst sınırları, atılı suçun niteliği, dosyada bulunan fiziki takip tutanakları, telefon görüşme tutanaklarının içerikleri, bir kısım sanıkların beyanları, yakalama ve el koyma tutanakları, tespit tutanakları, CD çözümleri göz önüne alındığında, kuvvetli suç şüphesini gösteren olgu kriterlerinin mevcut dosyada devam etmesi, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve karartılma ihtimalinin bulunması, tutuklama sebeplerinin devam etmesi ve bu aşamada diğer koruma tedbirlerinin yeterli olmayacağından'', avukatların tahliye istemlerinin reddedilerek, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildiği kaydedildi.