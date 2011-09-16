-"Şike"de Sarvan ifade verdi İZMİR (A.A) - 16.09.2011 - Futbolda yürütülen şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) önceki başkanı Oğuz Sarvan'ın, İzmir Adliyesi'ne gelerek ifade verdiği öğrenildi. Sarvan'ın, İstanbul'da soruşturmayı yürüten savcılığın talebi doğrultusunda, avukatıyla birlikte ifade vermek üzere Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne geldiği bildirildi. Savcı Birol Çengel tarafından, yaklaşık 1 saat süreyle Sarvan'ın ifadesine başvurulduğu kaydedildi.