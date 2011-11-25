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"Şike" tutukluları tahliye istedi İSTANBUL (A.A)

25 Kasım 2011 17:55

-"Şike" tutukluları tahliye istedi İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 31 şüpheliden, aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ile teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da olduğu bir kısmı, avukatları aracılığıyla 6222 sayılı yasada yapılan değişiklik uyarınca tahliye taleplerinde bulundu.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen tutuklu şüpheliler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, BJK Protokol Müdürü Ahmet Ateş, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski futbolcu Ümit Karan ve futbolcu Kocan Çelikay'ın avukatları, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ile İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine birer dilekçe sundu. Avukatlar dilekçelerinde, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) oylamasında kabul edilen değişiklik uyarınca müvekkillerinin tahliye edilmelerini istedi. Tahliye taleplerinin, TBMM'de kabul edilen kanun değişikliğinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulması ve Gül'ün onaylaması halinde Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından değerlendirileceği kaydedildi.

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