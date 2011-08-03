-"ŞİKE" SORUŞTURMASINDA SON DURUM İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınarak Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen 76 kişiden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 31 kişi tutuklanırken, 26 kişi savcılıkça, 19 kişi de mahkemece serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığına atanmadan önce özel yetkili Cumhuriyet Savcısı olan Zekeriya Öz tarafından başlatılan ve özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde 3 Temmuz'da 11 ilde başlatılan operasyonla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Cemil Turan, sözleşmeleri fesh edilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile sportif direktörü Ümit Karan, eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut, Altay Spor Kulübü Müdürü Erman Ertaş, teknik direktör Levent Eriş, futbolcu menajerleri Tarık Özertem, Özden Arslan ve Serdar Berkin, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeğeni Volkan Bahçekapılı, Giresunspor Başkanı Ömer Ülkü, eski Giresunspor yöneticisi Hakan Karaahmet, Giresunspor Taraftarlar Derneği Başkanı Özden Tütüncü, Mersin İdmanyurdu Kulübü Asbaşkanı Beşir Acar ile tribün lideri Murat Tanış, eski Gençlerbirliği yardımcı antrenörü Cengiz Demirel, futbolcular Emmanuel Emenike, Korcan Çelikay, Mehmet Yıldız, Sezer Öztürk, Mahmut Boz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Sivasspor kulüp binaları ile gözaltına alınan bazı kulüp yöneticileri, menajerler, futbolcuların evlerinde ve çalışma ofislerinde de arama yapıldı. -AZİZ YILDIRIM HASTANEYE KALDIRILDI- İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu sürerken rahatsızlanan Aziz Yıldırım, 4 Temmuz'da kalbine yönelik şikayeti üzerine Haseki'deki İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne kaldırıldı. Gözaltına alınan kişilerden 21'i ise 5 Temmuz'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ve bazı savcılar tarafından sorgulanan Olgun Peker, Abdurrahman Yakut ve Ömer Ülkü'nün de aralarında bulunduğu 18 kişi ''suç örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Mahkemesine sevk edildi. Şüphelilerden futbolcu Mehmet Yıldız, Levet Eriş ve Halil Köntek ise serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 18 kişiden de Abdurrahman Yakut, Olgun Peker, Haldun Şenman, Talat Emre Koçak, Coşkun Çalık, Hakan Karaahmet ve Ömer Ülkü tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. -İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI- İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun 31 Mart'ta gerçekleştirdiği futbolcu temsilcisi sınavı sorularının suç örgütü tarafından ele geçirildiği ve daha sonra sınava katılan adaylara fahiş fiyat karşılında satıldığı belirtildi. Süper Lig ve Bank Asya 1. Ligi'nde toplam 19 maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ve delillendirildiği bildirilen açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olarak cebir ve şiddet içeren eylemler, yetkisiz futbolcu menajerliği yapılması ve Bank Asya 1. Ligi'nde mücadele eden bir futbol kulübündeki usulsüzlükler nedeniyle 2010 yılı Aralık ayında çalışma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, sürdürülen çalışmalarda, suç örgütü tarafından yetkisiz menajerlik yoluyla yüksek miktarda haksız kazanç temin edildiği, bazı spor kulüplerinin hesaplarında usulsüzlükler yapıldığı, bazı futbolcuların da tehdit edilerek kulüpteki alacaklarından zorla vazgeçirildiklerinin tespit edilip, delillendirildiği bildirildi. -ŞEKİP MOSTUROĞLU VE İLHAN EKŞİOĞLU TUTUKLANDI- Bu arada, Mosturoğlu, Ekşioğlu, Odyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi ise Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine 6 Temmuz'da gönderildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 25 kişiden 20'si mahkemeye sevk edilirken, Fenerbahçeli futbolcular Sezer Öztürk ve Emmanuel Emenike ile Tuğrul Çağrı Özer, Mahmut Boz ve Mustafa Efe ise serbest bırakıldı. Mahkemece tekrar ifadeleri alınan Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Alt Yapı Koordinatörü Cemil Turan, sözleşmesi feshedilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski futbolcu Ümit Karan, futbolcu Korcan Çelikay, Ahmet Çelebi, Yusuf Turallı, Abdullah Başak, Bülent İbrahim İşcen, Tamer Yelkovan, Mehmet Yenice, Sami Dinç ve Ali Kıratlı tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Mahkeme, Doğan Ercan, Mehmet Şen, Cengiz Demiral, Erdem Konyar ile Yavuz Ağırgöl'ü ise serbest bıraktı. Hastanede tedavisi süren Aziz Yıldırım hakkındaki gözaltı kararı süresi dolduğu için kalkarken, mahkemece savcılığın talebi değerlendirilerek Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerden 11'i de 7 Temmuz'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilirken, Aziz Yıldırım da tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünden taburcu edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 8'i savcılıkça serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Selim Kımıl ''suç örgütü üyeliği'', Abdullah Karakuz ve Abdullah Eker de ''silah bulundurmak'' suçlarından tutuklandı. -YILDIRIM YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI- İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulan Aziz Yıldırım, şeker rahatsızlığı nedeniyle 8 Temmuz'da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde diyabet servisine kaldırıldı. Daha sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Yıldırım, aynı gün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, Yıldırım'ın yaklaşık 9 saat ifadesini aldı. Savcı Berk, daha sonra Yıldırım'ı tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti. Aziz Yıldırım'a ifadesinin alınması sırasında eşlik eden sağlık ekibinin nöbetçi hakim Hadi Çağdır'a Yıldırım'ın sağlık durumunun ifadeye uygun olmadığını bildirmesi üzerine Yıldırım'ın yeniden hastaneye götürülmesine karar verildi. Nöbetçi hakim Çağdır, Yıldırım'ın sağlık durumunun iyileşmesinin ardından en kısa zamanda yeniden mahkemeye getirilerek ifadesinin alınması yönünde karar aldı. Tedavi altında alındığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 10 Temmuz'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Yıldırım, tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu. -2. DALGA OPERASYON- Soruşturma kapsamında 11 Temmuz'da başlayan 2. dalga operasyonda da Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Mehmet Levent Kızıl ile kaleci Serdar Kulbilge'nin de aralarında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. İfade vermek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Gözaltına alınanlardan Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, 12 Temmuz'da rahatsızlığı nedeniyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şener ve Özgener, 12 Temmuz'da sevk edildikleri Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcının Sadri Şener hakkında 200 bin TL kefalete hükmedilmesi yönündeki talebini inceleyen mahkeme, Şener hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar verdi. Bu arada, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener ile Mali İşler Sorumlusu Temel Kazancıoğlu İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındı. Aynı gün Trabzonspor Kulübü yöneticisi Recep Denizer, kulübün idari menajeri Caner Çuvalcıoğlu'nun da İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifadelerine başvuruldu. Adalı ile Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi de adliyeye 13 Temmuz'da sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden eski TFF yöneticisi Ufuk Özerten savcılıkça serbest bırakılırken, Adalı, Havutçu, Beşiktaş Kulübü protokol ve futbol A takım Güvenlik Müdürü Ahmet Ateş ve futbolcular İbrahim Akın ile İskender Alın tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak 14 Temmuz'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Levent Kızıl ile Ankaragücü eski yöneticisi Mümtaz Karakaya savcılıkça, kaleci Serdar Kulbilge, iş adamı Zeki Mazlum ve Türkiye Futbol Federasyonunda görevli Seyit Kalender ise mahkemece serbest bırakıldı. -ŞAKAR, TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKTA İFADE VERDİ- Bu arada, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kroner yoğun bakım servisinde tedavi gören Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, 15 Temmuz'da taburcu edildi. Hakkındaki gözaltı süresinin dolması nedeniyle taburcu edilmesiyle birlikte serbest kalan Şakar, 29 Temmuz'da konuya ilişkin olarak savcılıkta ifade verdi. Soruşturma kapsamında 26 Temmuz'da eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun ''müşteki'' sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Toroğlu, basın mensuplarının soruları üzerine şikayetçi olduğunu söyledi. Metris Cezaevinde bulunduğu sırada rahatsızlıkları artması sonucu 23 Temmuz'da Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aziz Yıldırım, 28 Temmuz'da taburcu edilerek cezaevine geri götürüldü. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi iş adamı Hamdi Akın'ın da soruşturma kapsamında 28 Temmuz'da savcılıkça ifadesi alındı. İfade vermek üzere yapılan çağrı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Murat Özaydınlı, Fenerbahçe Futbol Takımı idari menajeri Hasan Çetinkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Can Arat, eski hakem ve eski Gençlerbirliği Kulübü Genel Müdürü Zafer Önder İpek ile futbolcu İlhan Çelikay 29 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen bu kişilerden Özaydınlı, ifadesinin vermesinin ardıdan emniyetten ayrılırken, diğer 4 kişi 30 Temmuz'da adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan Çetinkaya, Arat, İpek ve Çelikay serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında dün de savcılıkça Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, menajer Ekrem Okumuş, Ankaragücü futbolcusu Kağan Söylemezgiller ve futbol yorumcusu Sinan Engin'in ifadelerine başvuruldu.