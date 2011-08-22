-"Şike" soruşturmasına yayın yasağı İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin yayın yasağı getirilmesine karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Eskişehirspor eski Teknik Direktörü Bülent Uygun'un avukatı İsmail Gürses'in 11 Ağustos 2011 tarihli, soruşturma için yayın yasağı konulması talebine ilişkin dilekçesini değerlendirdi. Mahkeme, dilekçede, ''Soruşturmayla ilgili dosyadaki gizlilik kararı da göz önüne alınarak soruşturmanın amacından saptırılmaması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi, yanlış anlamasına sebebiyet verilmemesi ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla tüm yazılı ve görsel basın ve medya kuruluşlarının soruşturma konusu olayla ilgili bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama faaliyetlerinin kısıtlanması, CMK'nın 157. maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliği, Basın Kanununun 3. maddesinde yer alan başkalarının şöhret ve haklarının korunması ve TCK'nın 227. maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden yayınların yasaklanmasına karar verilmesi'' ifadeleriyle yayın yasağının talep edildiğini belirterek, taleple ilgili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in de ''Talebe uygun karar verilmesi'' yönünde görüş bildirdiğini ifade etti. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen dosyada yer aldığı iddia edilen bir kısım telefon görüşmeleri, ifade tutanakları ve diğer belgelerin basın yoluyla kamuoyuna aktarıldığı, soruşturma konusu olaylar ve şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamasına rağmen kesin hüküm gibi sunulan veya kamuoyunda bu şekilde algılanmaya elverişli denetimsiz yayınlarla başkalarının ve şüphelilerin şöhretlerinin, haklarının, aile düzenlerinin ve toplum sağlığının tehlikeye düşürüldüğünü belirten mahkeme, kararında şu ifadeleri kullandı: ''Şüphesiz basın özgürlüğünün bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerdiği, ancak başkalarının şöhret ve haklarının zarara uğratılması, aile düzeninin ve toplum sağlığının bozulması karşısında basın özgürlüğünün sağladığı bir kısım hakların kullanılmasının ve kamuoyunun haber alma hakkının ertelenebileceği, nitekim Basın Kanununun 3. maddesinde basın özgürlüğünün kullanılmasının ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak başkalarının şöhret ve haklarının toplum sağlığının ve ahlakının milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasını veya suç işlenmesinin önlenmesi yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabileceğinin hükme bağlandığı, yine aynı yasanın 19. maddesinde düzenlenen yargıyı etkileme suçu kapsamında ise soruşturma ile ilgili belgelerin içeriğinin yayımlanması eylemine adli para cezası yaptırımı öngörüldüğü, bu nedenlerle ve talep edilen basın ve yayın yasağının soruşturmanın gizliliği ilkesine ve dosyada mevcut kısıtlama kararının amacına uygun düşeceği de değerlendirmektedir.'' Şüpheli Bülent Uygun'un avukatı İsmail Gürses'in yayın yasağı konulması talebinin kabul edilmesine karar veren Mahkeme, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince yürütülen soruşturma dosyasındaki iletişim tespit, ifade ve fiziki takip tutanakları ile diğer tüm bilgi ve belgelerin yayınlanmaması konusunda yayın yasağı konulmasına hükmetti.