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Spor

"Şike" davasında 8 tahliye İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2011 19:00

-"Şike" davasında 8 tahliye İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına ilişkin davada, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişinin tahliyesine karar verdi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip incelemesini tamamladı.  Mahkeme heyeti, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişinin tahliyesine hükmetti.

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