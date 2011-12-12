-"Şike" davasında 8 tahliye İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına ilişkin davada, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişinin tahliyesine karar verdi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip incelemesini tamamladı. Mahkeme heyeti, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişinin tahliyesine hükmetti.