-"ŞİKE VE TEŞVİKLE İLGİLİ KONUŞMAM YOK" İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin bilgisine başvurulan futbol yorumcusu Sinan Engin, ''Benim şike ve teşvikle ilgili hiçbir konuşmam yok'' dedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Engin, savcının daveti üzerine adliyeye geldiğini söyledi. Bazı şeyleri gizlilik olduğu için anlatmak istemediğini belirten Engin, ''Ancak genel olarak Aziz Başkan ile yapmış olduğumuz sohbetler. Yani benim şike ve teşvikle ilgili hiçbir konuşmama yok. Bunu zaten yarın ifadeler çıktığı zaman görebilirsiniz. Tamamıyla bilgime başvuruldu. Yaptığımız sohbetlerle ilgili'' dedi. Fenerbahçe ile ilgili haber yaptırdığına ilişkin iddialar bulunduğu hatırlatılan Engin, ''Hepsini söyledik kendisi biliyor. Öyle bir şey yok'' diye konuştu. ''Şüpheli sıfatıyla mı çağrıldınız?'' diye sorulan Engin, ''Savcıya sorun'' dedi. Engin, ''Sizinle ilgili ithamlara mı cevap verdiniz, yoksa başkalarıyla ilgili sizin konuşmalarınıza mı?'' şeklindeki soruya da şu karşılığı verdi: ''Aziz ağabeyle genel olarak konuştuğumuz şeyler. Yani arada bazı şeyler var ama şike ve teşvikle ilgili bir konuşmamız yok. Bazı şeylerde bilgime başvurdu, burada nedir, burada nedir, bazı fotoğraflar gösterdi, burada nedir, bu nedir diye. Sadece bu. Bunun dışında bazı şeyleri anlatmak istemiyorum ama savcı son derece beyefendi, çok iyi biri.'' Kendisiyle ilgili teknik takip yapılıp yapılmadığı da sorulan Engin, Aziz Yıldırım'ın telefonlarının dilenildiğini dolayısıyla kendisinin de Yıldırım ile yaptığı görüşmelerin dinlenildiğini kaydetti. -SÖYLEMEZGİLLER DE ADLİYEDEN AYRILDI Öte yandan savcılıkça ifadesi alınan Ankaragücü futbolcusu Kağan Söylemezgiller, adliyeden ayrıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Söylemezgiller'in ifadesi, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından alındı. Söylemezgiller, ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı. Bu arada, menajer Ekrem Okumuş'un da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildiği ve Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ile sorgusuna devam edildiği öğrenildi.