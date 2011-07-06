-"ŞİKE İDDİALARINDA" 25 KİŞİNİN SORGUSU BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 25 kişinin savcılık sorgusu başladı. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Fenerbahçeli futbolcular Sezer Öztürk, Emmanuel Emenike, Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü Cemil Turan, sözleşmeleri dondurulan Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile Sportif Direktörü Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Bu işlemin ardından şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandığı bildirildi. İfade alma işlemleri sırasında şüpheli sayısının fazla olması nedeniyle soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'e bazı savcıların da yardımcı olacağı kaydedildi. Bu arada, Fenerbahçe Spor Kulübü Bayan Komitesinin Kongre Divan üyelerinden oluşan bir grup kadın, adliyenin önüne gelerek şüphelilere destek verdi. Basın mensuplarına açıklama yapan Gönül Çayla, Fenerbahçe Spor Kulübünün sadece spor alanında değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri açısından da önde giden bir kulüp olduğunu söyledi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalara inanmadıklarından yanlarında olduklarını ifade etmek için adliyeye geldiklerini belirten Çayla, ''Fenerbahçe kesinlikle 300, 400, 500 dolarla iş görecek kadar basit işlerle uğraşmaz. İnanamıyoruz. Çok üzgünüz. Şampiyonluğumuza leke sürmek istiyorlar. Alın teriyle alınmış bu kupamıza leke sürülmesine müsaade etmeyeceğiz'' dedi. Bazı Fenerbahçe taraftarlarının da adliye önünde bekledikleri görüldü.