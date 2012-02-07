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Dünya

"Şiiler Esad'ın yanında" LONDRA (A.A)

07 Şubat 2012 15:34

-"Şiiler Esad'ın yanında" LONDRA (A.A) - 07.02.2012 - İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a özellikle Irak, İran ve Lübnan'daki Şiilerin verdiği desteğe dikkati çekerek, Esad'ın yalnız olmadığını bildirdi. "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad henüz gitmeyecek. Henüz değil, belki de uzun süre daha" ifadeleriyle yazısına başlayan Fisk, Ortadoğu'daki gazetelerde Esad'ın Libya'daki gibi sona yaklaşıp yaklaşmadığı yönünde haberlerin yer aldığını ancak bu haberlerin çoğunun, Washington, Londra ya da Paris'ten kaleme alındığını belirtti. Ortadoğu'da hiçbir ülkenin birbirine benzemediğini vurgulayan Fisk, Suriye'nin de Libya'ya benzemediğini kaydetti.   Fisk, Suriye istihbarat servisinin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ve bunu Lübnan'da da yaptığını, ayrıca Şam'da seçilmiş bir hükümet değil, bir rejimin bulunduğunu herkesin bildiğini ifade etti. "Türkiye ve Körfez ülkelerinin Suriye'ye sırtını dönmüş olabileceğini, ancak Esad'ın Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayından baktığında Şiilerin desteğini hissettiğini" kaydeden Robert Fisk, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Doğu'ya baktığında Beşşar ne görüyor? Sadık İran onun yanında. Sadık Irak yaptırımlar uygulamayı reddediyor. Sadık küçük Lübnan da yaptırımlar uygulamayı reddediyor. Afganistan'dan Akdeniz'e uzanan sınırda, Esad'ı destekleyen bir ittifak var, bu en azından ekonomik çöküşünü engelleyecektir." Fisk, Batı'nın Esad'ın yalnız olduğu yanılgısına düştüğünü ancak bunun doğru olmadığını kaydetti.

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