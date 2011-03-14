-"ŞIHZEYİRLİ BALÇIK VOLKANI" FAALİYETE GEÇTİ BAKÜ (A.A) -14.03.2011 - Azerbaycan'ın Gobustan bölgesinde yer alan Şıhzeyirli Balçık Volkanı'nın faaliyete geçtiği bildirildi. Olağanüstü Haller Bakanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Şıhzeyirli Balçık Volkanı''ından püsküren lavların çevrede bulunan köyler için bir tehlike teşkil etmediği belirtildi. Görgü tanıkları, volkan harekete geçmeden önce büyük patlamaların meydana geldiği ifade edildi. -ŞİRVAN KENTİNDE 4 DEPREM MEYDANA GELDİ- Azerbaycan'ın Şirvan kentinde ise bugün arka arka 4 deprem meydana geldiği bildirildi. Azerbaycan Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, merkez üssü Şirvan kenti olan depremlerin Şirvan kentinin Hacıgabul ve Sabirabad ilçelerinde de hissedildiği kaydedildi. Şirvan kentinde meydana gelen 4 depremin şiddetinin 2 ile 3 arasında değiştiği belirtildi.