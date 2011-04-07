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"ŞİFRE'' İDDİASI PROTESTOSUNA GÖZALTI ANTALYA (A.A)

07 Nisan 2011 22:45

-"ŞİFRE'' İDDİASI PROTESTOSUNA GÖZALTI ANTALYA (A.A) - 07.04.2011 - Antalya'da ''YGS'de şifre'' iddialarını protesto için eylem yapan gruba polis müdahalede bulundu. Eylemci gruptan 21 kişi gözaltına alınırken, gruba müdahalede bulunan polislerden 13'ü adliyeye gelerek adli tıp hekiminden rapor aldı  Antalya'da Meltem Mahallesi'nde toplanarak Milli Eğitim Müdürlüğüne yürümek isteyen, kendilerine ''Antalya Halkevi Eğitim Meclisi'' adını veren  gruba polis izin vermedi. Yürümekte direnerek, basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahalede grup üyesi 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bazı sendika temsilcilerinin de bulunduğu bildirildi.  Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen grup üyeleri hakkında ''görevli memura mukavemet'', ''kasten yaralama'', ''devlet malına zarar verme'' suçlamalarından işlem yapılacağı belirtildi. Gruba müdahale eden ve bazılarının elleri sargılı olduğu gözlenen 13 polis memuru ise adliyeye gelerek, adli tıp hekiminden sağlık raporu aldı.  Öte yandan son 2 gün içerisinde yaşanan polis müdahalelerini protesto eden Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri ve Genç Umut üyesi bir grup, Belediye İşhanı önünde buluşarak Attalos Heykeli önüne kadar yürüdü. Sloganlar atarak olayları protesto eden grup adına açıklamada bulunan Ersin Şahin, polisin kendilerine orantısız güç uyguladığını öne sürdü. Şahin, ''Polis, arkadaşlarımızın suratlarına gaz sıkarak gözaltına aldı. Demokratik hakkımızı kullanmamızı, yani basın açıklama yapma hakkımızı engellediler'' dedi.

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