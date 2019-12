-"SIFIR NOKTASINA CAMİ"YE KARŞI KAMPANYA NEW YORK (A.A) - 11.08.2010 - New York'ta 11 Eylül saldırısıyla yıkılan İkiz Kulelerin olduğu ve bugün ''sıfır noktası'' olarak adlandırılan bölge yakınına cami inşa etme projesine karşı başlatılan kampanya çerçevesinde, 20'den fazla otobüsün üzerine ''Neden burası'' yazılı reklam verileceği bildirildi. New York Toplu Taşıma Birimi (MTA) sözcüsü Kevin Ortiz, gelecek hafta itibariyle ''Neden burası'' sloganını kullanan reklamın, kentteki 6 bin 300 otobüsün 26'sında yer alacağını belirtti. Ortiz, reklam fotoğrafında da, 11 Eylül saldırılarına atıfla, dumanlarla çevrili İkiz Kulelere çarpmak üzere olan bir uçak görüntüsünün bulunacağını kaydetti. Kevin Ortiz, açıklamasında, ''MTA bu reklamda ifade edilen görüşleri savunmasa da, yürürlükteki reklam ve yasal süreçler doğrultusunda MTA kendi siyasetini incelemiş ve reklam kabul edilmiştir'' ifadesini kullandı. New York Anıt Koruma Komisyonu, caminin yapılacağı yerdeki 152 yıllık binanın tarihi bir değeri olması için gerekli kriterleri karşılamadığını belirleyerek, inşaat önündeki engeli kaldırmıştı. Amerikan Hukuk ve Adalet Merkezi adlı grup da, Komisyonun camiyi de içeren bir İslam kültür merkezi inşa edilmesine olanak sağlayan kararını dava edeceğini açıklamıştı.