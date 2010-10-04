-"SEZONU ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLAMAK ÇOK GÜZEL" ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Dünya Supersport Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak şampiyonluğu elde eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, ''Zor bir sezonu şampiyon olarak tamamlamak çok güzel'' dedi. Fransa'da gerçekleştirilen sezonun son koşusunu ikinci sırada bitirmesine karşın genel klasmanda ilk sırada yer alarak dünya şampiyonluğunu kazanan Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, sezon başında sıkıntılar yaşamasına karşın başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi. Sofuoğlu, ''Sezon başında sakatlandım. Yarış döneminde motosikletimde sorunlar yaşadım. Yine de mutlu sona ulaşmayı başardım. Zor bir sezonu şampiyon olarak tamamlamak çok güzel. Zor günlerimde ailem ve takımım büyük destek verdi'' diye konuştu. Milli motosikletçi şunları kaydetti: ''Birçok sıkıntıya rağmen harika bir sezon oldu. Bugün Türk bayrağıyla şampiyonluğu yaşamak çok güzel. Avrupa'daki birçok ülkeden bayraklarla yarışımı izlemeye gelenler oldu. Yarışa avantajlı başlamıştım. Ancak daha sonra liderliği Eugene Laverty'ye bıraktım. Final olduğu için küçük bir hata beni şampiyonluktan edebilirdi. Bu kategoriden ayrılırken, bunu şampiyon olarak gerçekleştirmek benim için daha da güzel oldu.'' -SOFUOĞLU'NA KARŞILAMA- Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Türkiye'ye 5 Ekim Salı günü dönecek. Akşam saat 19.30'da Sabiha Gökçen Havaalanına inmesi beklenen şampiyon sporcuyu özellikle memleketi Sakarya'daki motosiklet tutkunları, coşkulu bir şekilde karşılamak için hazırlık yapıyor. Otobüslerle İstanbul'a gidecek hayranları milli sporcuyu havaalanında karşılayacaklar.