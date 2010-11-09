-"SEZER ÖZTÜRK'ÜN ARTIK SUSMASI GEREKİYOR" İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Eskişehirsporlu futbolcu Sezer Öztürk'ün, Diego Lugano ile yaşadığı olaya ilişkin medyaya yansıyan açıklamalarının sporcu ahlakına yakışmadığını ifade edildi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Eskişehirsporlu futbolcunun kendisini arayan tüm basın kuruluşlarına verdiği demeçlerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı savunularak, şu ifadelere yer verildi: ''Futbolcunun günlerdir basına yansıyan açıklamaları, sporcu ahlakına yakışmamaktadır. İki sporcu arasında yaşanan olayı maçın hakemi değerlendirmiş ve bir karar vermiştir. Verilecek cezaya ilişkin diğer kararlar ise ilgili kurullar tarafından açıklanacaktır. Verdiği yanlış ve tek taraflı bilgiler ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan Sezer Öztürk'ün, bugün de gazetelerde başkanımızı kendisine destek vermiş gibi göstermeye çalıştığı ve başkanımıza bununla ilgili teşekkür ettiği haberlerini okumaktayız. Bu durum, söz konusu sporcunun olayı ne kadar abarttığının ve çarpıttığının açık bir göstergesidir. Sezer Öztürk'ün artık susması ve saygıyla ilgili kurulların vereceği kararı beklemesi gerekmektedir.''