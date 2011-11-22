T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Seyfülislam'ın yargılanması Libya'yı ilgilendirir" TRABLUS (A.A)

22 Kasım 2011 22:23

-"Seyfülislam'ın yargılanması Libya'yı ilgilendirir" TRABLUS (A.A) - 22.11.2011 - Libya Adalet Bakanı Muhammed Allagi, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın yargılanmasının ülkesini ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo ile başkent Libya'da görüştükten sonra gazetecilere açıklama yapan Allagi, Seyfülislam Kaddafi'nin Libya'da yargılanması konusunda Ocampo ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nden (UGK) bir yetkili de Seyfülislam'ın yargılanmasının Libya'nın egemenlik hakkı ile ilgili olduğunu ifade etti. Libya'nın adalet sisteminin artık işlemeye başladığını söyleyen UGK yetkilisi, Seyfülislam Kaddafi'nin yargılanmasını izlemek üzere uluslararası toplumun gözlemci gönderebileceğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24