-"SEVGİ BAYRAĞI" YOLA ÇIKTI SAMSUN (A.A) - 08.05.2011 - Türk gençliğinin Atatürk'e bağlılığının simgesi olan ''Sevgi Bayrağı'', Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulmak üzere Samsun'dan törenle yola çıkarıldı. İlk tören Anıt Park'taki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra Büyük Önder Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a çıkışını simgeleyen Sevgi Bayrağı'nın yola çıkarılması nedeniyle Kurtuluş yolundaki alanda 71. Gençlik Bayrak Koşusu ve Gençlik Yürüyüş töreni düzenlendi. Sporcular eşliğinde Kurtuluş yolunda, iskeleden karaya çıkarılan Sevgi Bayrağı, Vali Hüseyin Aksoy'a teslim edildi. Aksoy, törendeki konuşmasında, ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'da, bugün bu coşkuyu bir kez daha yaşadıklarını söyledi. ''Rengini şehitlerimizden, ay yıldızını gökyüzünün en parlak gecesinden alan bayrağımızı, yüce Cumhuriyetimizin başkentine doğru bugün yola çıkardık'' diyen Vali Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcını oluşturmuştur. Bu tarihiyle birlikte Türk milleti kendi makus tarihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. İşte bu bayrak tüm bu cesareti, coşkuyu, inancı, kararlılığı, bağımsızlık aşkını ve mücadele gücünü temsil ediyor.'' ''Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir'' diyen Aksoy, şunları kaydetti: ''Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Siz gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarınızda yücelteceksiniz. Ülkemizi büyük önder Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadığını unutmayınız. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında daha fazla kenetlenmelisiniz. Hiçbir kimsenin veya hiçbir grubun hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğinizi bozmasına fırsat vermemelisiniz. Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimiz gelen saldırılara karşı Cumhuriyet'in temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıdır. Bu durumun sonsuza kadar devam edeceğinden de kimsenin şüphesi olmasın.'' Konuşmanın ardından bayrak, Vali Aksoy tarafından yol koşusuna katılacak atletlere teslim edildi. Törende, top atışları yapıldı, iskele açıklarında demirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemiden siren çalındı. Törenin ardından bayrak bir süre kent içinde dolaştırıldıktan sonra Kavak ilçesine doğru yola çıkarıldı. Törene AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. Osman Çakır, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Sevgi Bayrağı, gece Havza ilçesi Askerlik Şubesi'nde bekletilecek. -MİLLİ MÜCADELE GÜZERGAHI- Samsun-Amasya il sınırında 9 Mayıs pazar günü düzenlenecek törenle Amasyalı atletlere teslim edilecek olan bayrak, daha sonra Büyük Önder'in Milli Mücadeleyi başlatmak için uğradığı kentlere de götürülecek. Bu kapsamda bayrak Tokat, Sivas ve Erzincan güzergahı izlenerek 13 Mayıs'ta Erzurum'a taşınacak. İl sınırlarında benzer törenlerle teslim alınacak bayrak, oradan da Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale güzergahı izlenerek Ankara'ya ulaştırılacak. Üzerinde, ''Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanımıza'' yazılı bayrak, Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak. Sevgi Bayrağı, Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı anısına Türk Gençliği'nin Atatürk ve ilkelerine bağlığını ve sevgisini simgeliyor.