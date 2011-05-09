-"SEVGİ BAYRAĞI" AMASYALI ATLETLERE TESLİM EDİLDİ AMASYA (A.A) - 09.05.2011 - Samsun'dan dün yola çıkarılan, Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak ''Sevgi Bayrağı'', Amasyalı atletlere teslim edildi. 'Sevgi Bayrağı'', gece bulundurulduğu Havza ilçesindeki Atatürk Evi'nden alınarak koşuya katılan atletlerce Samsun-Amasya il sınırına getirildi. Bayrağı, Samsunlu atletlerden öperek teslim alan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, ''Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesi çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza iletilmek üzere gençler tarafından Atatürk'e olan bağlılık ve sevginin ifadesi olarak, rengini şehitlerimizin kanından alan, bağımsızlığımızın simgesi olan Türk Bayrağı'nı Amasya Valimize takdim etmekten onur duyuyorum'' dedi. Vali Aksoy, daha sonra ''Sevgi Bayrağı''nı Amasya Valisi Halil İbrahim Daşöz'e teslim etti. Barağı öperek teslim alan Daşöz, Samsunlu atletlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, şunları kaydetti: ''Bize bu büyük gururu yaşatan, bağımsız ve hür bir ülkede onurlu bir şekilde yaşamamazı sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman aziz şehitlerimizi, burada bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet şanlı tarihimizin altın sayfalarıdır. Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin esir edilemeyeceğini bir kere daha tüm dünyaya gösterdik. Sadece kendi bağımsızlığımızı kazanmadık. Masum milletlere de hürriyet mücadelesinde ilham kaynağı olduk. Cumhuriyet büyük Atamızın bu topraklarda, doğum belgesini imzaladığı, Amasya Tamimi ile milletimize duyurduğu ve gençlerimize emanet ettiği en önemli değerimizdir.'' Amasyalı atletler Vali Daşöz'ün elinden teslim aldıkları bayrağı yola çıkardılar. Törene, Amasya 15. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Akyürek, Merzifon 5. Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Atilla Öztürk, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Canip Yetişir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı. Öte yandan, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ve Samsun'lu diğer protokol üyelerinin tören alanına tek tek makam araçları ile değil, topluca bir otobüs ile gelmeleri dikkat çekti. Gece Amasya Vilayet binasındaki Atatürk Köşesi'nde bekletilecek bayrak, yarın Amasya-Tokat il sınırında törenle Tokatlı atletlere teslim edilecek. Bayrak daha sonra da il sınırlarında benzer törenlerle teslim alınarak Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir üzerinden Ankara'ya taşınacak. Üzerinde, ''Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanımıza'' yazılı ''Sevgi Bayrağı'', Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak. Sevgi Bayrağı, Büyük Önder Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı anısına Türk gençliğinin Atatürk ve ilkelerine bağlılığını, sevgisini simgeliyor.