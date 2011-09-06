-"Seri katile" ağırlaştırılmış müebbet KOCAELİ (A.A) - 06.09.2011 - Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 5 ilde 7 kişiyi gasp ettikten sonra öldürdüğü iddia edilen sanık, İzmit'te işlediği cinayetten dolayı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bursa, Sakarya, Ankara, Mersin ve Kocaeli'de 2006 yılında 7 kişiyi gasp ettikten sonra öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Yiğit Berkçe ve tutuksuz sanık Celal Aykut Okumuş, Yargıtay'ın Kocaeli'deki cinayete ilişkin yerel mahkeme kararını bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yiğit Bekçe ile avukatı Mehmet Dobur katıldı. Tutuksuz sanık Okumuş ise duruşmaya gelmedi. Sanığa Kocaeli Barosu tarafından gönderilen avukat Dobur, önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Sanık hakkında yasadaki tüm lehe hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bekçe'nin yağma suçunu gizlemek ve delileri ortadan kaldırmak amacıyla Fatih Kılıç'ı öldürdüğüne hükmederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, ayrıca, Bekçe'ye yağma suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Celal Aykut Okumuş'un ise suçun delillerini gizlediği ve tasarlayarak adam öldürmek suçlarını işlediğine dair yeterli delilin olmadığına hükmederek sanığın beraatine karar verdi. Cumhuriyet Savcısı İrfan Demirel'in hazırladığı iddianamede, 2006 yılında Yiğit Bekçe ile Mehmet Karahasan'ın, Okumuş ile Sakarya'da buluştukları ve Kocaeli'de Fatih Kılıç'ı çalıştığı iş yerinde gasp ettikten sonra öldürdükleri belirtiliyordu. İddianamede, Bekçe, Karahasan ve Okumuş'un, bu olayın öncesinde ve sonrasında 4 ilde 6 kişiyi daha öldürdüğü aktarılıyordu. -Yerel mahkeme kararında direndi- Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmit'te işlediği cinayetten dolayı 9 Ekim 2007 tarihinde tutuklu sanık Yiğit Bekçe'yi ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezasına çarptırmış, tutuksuz sanık Celal Aykut Okumuş'un ise beraatine karar vermişti. Karar, Bekçe'nin cezasının "mükerrir suç" hükümleri göz önünde bulundurularak verilmesi, Okumuş hakkında verilen beraat kararının ise yeniden değerlendirilmesi gerekçeleriyle Yargıtay tarafından 6 Ekim 2010 tarihinde bozulmuştu. Bu arada, diğer cinayet sanığı Mehmet Karahasan hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" kararı ise Yargıtay tarafından onanmıştı.