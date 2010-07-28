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"SERİ KATİL"İN AVUKATINDAN ÇEKİLME TALEBİ İZMİR (A.A)

28 Temmuz 2010 19:45

-"SERİ KATİL"İN AVUKATINDAN ÇEKİLME TALEBİ İZMİR (A.A) - 28.07.2010 - İzmir'de peş peşe işlenen üç cinayeti işlediği iddiasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapis istemiyle dava açılan Hamdi Ayri'nin Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen avukatı Lütfi Aksu, sanıkla yeterli düzeyde iletişim kuramadığı için savunma görevini iyi şekilde yapamayacağı düşüncesiyle davadan çekilme kararı aldığını bildirdi.  Lütfi Aksu, hazırlık aşamasında susma hakkını kullanan, ilk duruşmada ise, ''Şu an konuşacak durumda değilim. Konuşmak istemiyorum'' diyen Hamdi Ayri ile cezaevinde yaptıkları görüşmelerde, Ayri'nin olaylara ilişkin bir şey anlatmadığını belirtti.  Bu nedenle savunma görevini iyi şekilde yapamadığını kaydeden Aksu, şöyle konuştu:  ''Ben, 'Sanık isnat edilen suçları işlemiştir, bu nedenle de bu görevden çekiliyorum' diye bir şey söylemedim. Bir avukat olarak böyle bir şey söylememiz de doğru olmaz. Gördüğüm lüzum üzerine çekildiğimi söyledim. 'Vicdani gerekçeyle çekiliyorum' derken bu sanığın savunma hakkı açısından da algılanmalıydı. Sanık masum da olabilir. Yaptığımız görüşmelerde sanık, bana olaylara ilişkin bir şey anlatmadı. Bu nedenle savunma görevini gereğince yapamayacağımı anladım ve davadan çekilme kararı aldım.'' Lütfi Aksu, mahkemeye çekilme talebine ilişkin yarın dilekçe vereceğini, kabul edilmesi halinde görevi bırakacağını bildirdi.  

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