T24 LogoT24 Logo
Spor

"SERCAN İÇİN RESMİ TEKLİFİ YOK" İSTANBUL (A.A)

07 Ağustos 2010 13:03

-"SERCAN İÇİN RESMİ TEKLİFİ YOK" İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan, Beşiktaş'ın, oyuncuları Sercan Yıldırım için resmi bir teklifte bulunmadığını söyledi. Mestan, medyada Beşiktaş'ın Sercan için Bursaspor Kulübü'ne yaptığı tekliflerle ilgili sürekli haberlerin yer aldığını belirterek, ''Aslında böyle bir şey yok. Beşiktaş'tan bize gelen resmi bir teklif yok'' dedi. Transfer yapmak istediklerinde, özellikle yurt dışından bir oyuncuya talip olduklarında, bunu söz konusu kulübe resmi bir yazıyla bildirdiklerini dile getiren Mesut Mestan, ''Biz kulüpler olarak Türkiye'de bunu niye yapmıyoruz? Beşiktaş'ın transfer isteğini çeşitli kanallardan gayri resmi olarak duyuyoruz, ama resmi bir yazı yok'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24