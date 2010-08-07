-"SERCAN İÇİN RESMİ TEKLİFİ YOK" İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan, Beşiktaş'ın, oyuncuları Sercan Yıldırım için resmi bir teklifte bulunmadığını söyledi. Mestan, medyada Beşiktaş'ın Sercan için Bursaspor Kulübü'ne yaptığı tekliflerle ilgili sürekli haberlerin yer aldığını belirterek, ''Aslında böyle bir şey yok. Beşiktaş'tan bize gelen resmi bir teklif yok'' dedi. Transfer yapmak istediklerinde, özellikle yurt dışından bir oyuncuya talip olduklarında, bunu söz konusu kulübe resmi bir yazıyla bildirdiklerini dile getiren Mesut Mestan, ''Biz kulüpler olarak Türkiye'de bunu niye yapmıyoruz? Beşiktaş'ın transfer isteğini çeşitli kanallardan gayri resmi olarak duyuyoruz, ama resmi bir yazı yok'' diye konuştu.