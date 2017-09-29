"Sene sonunda Gazprom Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatında rekor kıracak"

Siyamend Kaçmaz, Ankara, 29 Eylül, (DHA)- Gazprom Başkanı Aleksey Miller, sene sonunda Gazprom\'un Türkiye\'ye doğalgaz sevkiyatında rekor kıracağını, sevkiyat hacminin Eylül ayında %48 oranında arttığını bildirdi.

Miller, Putin ile Erdoğan\'ın basın açıklamasını beklerken Rus basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Bu sene Türkiye\'ye doğalgaz sevkiyat hacimlerinin artması bizi mutlu ediyor. 1 Ocak\'tan bu yana gelen süreci geçen sene ile karşılaştırırsak Türk pazarına sevkiyat hacmi %24,3 oranında arttı. Bu yılda 4,1 milyar metreküp demek. 2017 yılı sonunda Gazprom Türkiye\'ye doğalgaz sevkiyatında tarihi rekor kıracak\" ifadesini kullandı.

Miller şu şekilde devam etti:

\"Eylül\'den bahsetmek gerekirse, geçen seneye göre doğalgaz sevkiyatı %48 oranında arttı. Bu birkez daha Türk Akımı\'nın ekonomik açıdan gerekli ve talep görecek bir proje olduğunu gösteriyor.\"