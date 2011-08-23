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Spor

"Semih, Real Sociedad'ın yörüngesinde" MADRİD (A.A)

23 Ağustos 2011 15:03

-"Semih, Real Sociedad'ın yörüngesinde" MADRİD (A.A) - 23.08.2011 - İspanyol spor gazetesi AS, Fenerbahçe'nin forveti Semih Şentürk'ün, Real Sociedad tarafından izlenmeye devam edildiğini yazdı. ''Semih Şentürk, Real Sociedad'ın yörüngesinde'' diyen AS, San Sebastian kentinin takımının, hücumu kuvvetlendirmek için gözünü Türkiye'ye çevirdiğini kaydetti. Real Sociedad'ın transfer için çok fazla para ayıramayacağı vurgulanırken, ''Tek opsiyon olarak, şike iddialarından dolayı Fenerbahçe'nin 2. lige düşürülme olasılığı üzerinde durulduğu'' öne sürüldü. İspanyol gazetesi, ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'yi ligden düşürme kararı vermesi halinde Semih'in Real Sociedad'a gelebileceğini savundu.  Haberde ayrıca, Real Sociedad'ın, 28 yaşındaki Semih'e alternatif olarak, Fransa'nın OGC Nice takımından 27 yaşındaki Eric Mouloungui'yi düşündüğü iddia edildi.

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