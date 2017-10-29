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Dünya

"Seksomnia" hastası tecavüz suçundan aklandı 

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ekim (DHA) - Glasgow'da Eylül 2011 ve Ekim 2012 yıllarında partnerine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan adam, seksomnia (uykuda seks) hastası olduğu kanıtlandığı için beraat etti

29 Ekim 2017 12:44

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ekim (DHA) - Glasgow\'da Eylül 2011 ve Ekim 2012 yıllarında partnerine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan adam, seksomnia (uykuda seks) hastası olduğu kanıtlandığı için beraat etti.
35 yaşındaki Lawrence Barilli\'nin kız arkadaşı, Barilli\'yi tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından mahkemeye vermişti. 35 yaşındaki ismi verilmeyen kadın, tecavüz ve cinsel saldırı olaylarının \"yüzlerce\" kez yaşandığını iddia etti. Olay ilk yaşandığında ertesi gün Barilli\'yle yüzleştiğini söyleyen kadın, Barilli\'nin böyle bir şey hatırlamadığını söyledi.
Lawrence Barilli, seksomnia tanısının pratisyen hekimi tarafından onaylandığı ve yaşanan olayların \"farkında olmadığını\" söyledi.
Savcılığın sorgulaması üzerine mahkemede seksomnia hastası olduğunu söyleyen ve tecavüz veya cinsel saldırıya dair herhangi bir anısı olmadığını belirten Lawrence Barilli suçsuz bulundu.

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