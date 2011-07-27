-"SEKİZLER" KABİNESİ TOPLANTISI BİTTİ TEL AVİV (A.A) - 27.07.2011 - İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığındaki "Sekizler" olarak anılan iç kabinesinin, Türkiye'nin taleplerinin değerlendirildiği toplantısı sona erdi. "Sekizler"in, sabah başlayan ve saatler süren toplantısında herhangi bir karar alınmadığı belirtiliyor. Toplantıyla ilgili herhangi bir resmi duyuru yapılmaması da dikkati çekti. Türkiye, geçen yıl 31 Mayıs'ta Mavi Marmara gemisine düzenlenen ve 9 Türk'ün öldüğü operasyondan sonra İsrail'den özür dilemesini, ölenlerin ailelerine tazminat ödenmesini ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını talep ediyor.