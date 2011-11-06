-"Şehit ailelerinin yanındayız" BİNGÖL (A.A) - 06.11.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Hükümet ve devlet olarak her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız'' dedi. Kurban Bayramı dolayısıyla Bingöl'de bulunan Kalkınma Bakanı Yılmaz, Vali Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Bingöl Milletvekili Eşref Taş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Gündüz, Belediye Başkanı Serdar Atalay ve diğer yetkililerle birlikte Polis Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törenin ardından Bingöl Şehit Aileleri Malulleri ve İnsan Hakları Derneği'ni (BİŞHAK) ziyaret eden Bakan Yılmaz, BİŞHAK tarafından satın alınan bir dairenin tapusunu, Temmuz Karlıova İlçesi'nde şehit edilen Geçici Köy Korucusu Hacı Alan'ın ailesine teslim etti. Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, evin satın alınmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, şöyle dedi: ''Hükümet ve devlet olarak her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız. Elimizden geldiğince onlara destek sağlıyoruz. Yine terörden zarar görenlere de yardımcı oluyoruz. Bunların dışındaki çalışmalar da apayrı bir güzellik katıyor. Bunun maddi boyutundan öte manevi tarafı çok daha önemlidir. Devlet ve hükümet olarak vatandaşların huzuru için çalışıyoruz. Vatandaşların huzurunu bozmaya çalışanlar hiç bir zaman başarılı olamayacak. Bizim amacımız bu toplum huzur içinde yaşasın, çocuklarımız güzel eğitim görsünler, üretim yapsınlar, gelişsinler, müreffeh bir toplum haline gelelim. Buna engel olmaya çalışanlar başarılı olamayacaklar inşallah. Biz ülkemizi de, bu bölgelerimizi de imar etmeye devam edeceğiz.'' Bakan Yılmaz'dan kendileri için satın alınan evin tapusunu teslim alan şehit Hacı Alan'ın annesi Sebiha Alan, kendilerine tapu verilmesi yerine oğlunun katillerinin bulunmasını tercih ettiğini vurgulayarak, ''Yine de herkese teşekkür ediyorum. Devletimizden, bakanımızdan ve valimizden olayın çözülmesini istedim, yine de istiyorum'' diye konuştu. BİŞHAK Başkanı Ziya Sözen ise, Bingöl halkı olarak şehide sahip çıkmak için Kültür Mahallesi'nde 110 metrekare ev satın aldıklarını belirterek, evin satın alınmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.