-"SEÇMEN İSTİKRARA OY VERDİ" ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, dün yapılan genel seçimlerde seçmenin, ekonomik ve siyasi istikrara oy verdiğini belirterek, ''açıklanan projelerin gerçekleştirilmesini bekliyoruz'' ifadesini kullandı. Bezci, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerden, siyasi ve ekonomik istikrarın devam etmesine yönelik bir tablo çıkmasının iş dünyasını memnun ettiğini belirterek, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir büyüme sürecine girmesini beklediğini bildirdi. Seçmenin ekonomik ve siyasi istikrarın sürmesi, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesine yönelik olarak oy kullandığını belirten Bezci, şunları kaydetti: ''Türkiye'de erken seçimler döneminin kapanmasından memnunluk duyuyorum. İş dünyası artık önünü görüyor, yatırımlarını da ona göre yapıyor. Türkiye demokrasisi çok büyük bir güç kazandı. Bu gücün, daha demokratik, milli birlik ve bütünlüğümüzü korurken her alanda özgürlükleri esas alan yeni bir anayasa yapılması için kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. İş dünyası olarak yeni anayasa sürecinin devam etmesini, Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinin de hızlandırılmasını istiyoruz.'' -ANKARA PROJELERİNİ BEKLİYOR- Partilerin, seçimlerden önce Ankara'nın da arasında bulunduğu kentler için yeni projeler açıklayarak seçmenden destek istediğini hatırlatan Bezci, bu projelerin seçmenin tercihleri üzerinde önemli etkiler yarattığının ortaya çıktığını vurguladı. Bezci, bundan sonra Ankara için açıklanan projelerin gerçekleştirilmesini beklediklerini belirterek, ''Projelerin gerçekleştirilmesinde başta iktidar milletvekilleri olmak üzere tüm Ankara milletvekillerinin, parti ayrımı yapmaksızın çalışmalarını istiyoruz. Bu dönemde Ankara milletvekillerinin kapısında yatıp kalkacağız'' görüşünü bildirdi.